Negen doden door ebola in Congo TK

25 mei 2018

10u31

Bron: Belga 0 In Congo zijn tot dusver negen mensen gestorven aan het gevaarlijke ebolavirus. De doodsoorzaak is in deze negen gevallen bevestigd, zo deelde het ministerie van Gezondheid donderdag mee.

In totaal stierven 22 mensen aan symptomen die met ebola gepaard gaan, waaronder koorts en bloedingen. Daarnaast is in het noordwesten van Congo sprake van 52 mogelijke gevallen van ebola en van 31 gevallen waarbij het virus aangetoond is. Bij nog eens dertien mensen is er waarschijnlijk sprake van ebola, bij acht anderen is er een vermoeden.

De uitbraak van ebola in het noordwesten van Congo is de negende van de voorbije 40 jaar in het land. Wel was het virus er nog nooit in een stad opgedoken, terwijl dit keer besmettingen zijn vastgesteld in Mbandanka, een stad die 1,2 miljoen inwoners telt.

Ebola behoort tot de gevaarlijkste ziekteverwekkers. Bij een epidemie in 2014 en 2015 stierven meer dan 11.000 mensen in Liberia, Guinee en Sierra Leone.