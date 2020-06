Negen doden bij Israëlische luchtaanvallen in Syrië IB

05 juni 2020

00u47

Bron: Belga Israëlische gevechtsvliegtuigen hebben donderdag stellingen van het Syrische leger en Iraanse strijders in de Syrische provincie Hama gebombardeerd. Er zijn minstens negen doden gevallen, zo meldt het Syrische waarnemingscentrum voor de Mensenrechten.

"De raids viseerden wapenfabrieken en een wetenschappelijk centrum voor de productie van grond-grondraketten" in de regio rondom de stad Masyaf, zo verklaarde directeur Rami Abdel Rahmane van het in Groot-Brittannië gevestigde waarnemingscentrum.

Minstens negen strijders kwamen om het leven, maar de dodentol kan volgens het waarnemingscentrum nog stijgen omdat verscheidene gewonden in kritieke toestand zijn. Minstens vier van de slachtoffers hebben de Syrische nationaliteit, aldus de ngo.

Het officiële Syrische staatsagentschap Sana maakte gisterenavond gewag van "Israëlische agressie" in Hama. De Israëlische overheid heeft nog niet gecommuniceerd. Sinds het losbarsten van het conflict in buurland Syrië in 2011 heeft Israël tal van raids uitgevoerd tegen het Syrische leger en zijn bondgenoten Iran en de Libanese beweging Hezbollah.

Het Israëlische leger bevestigt de aanvallen zelden, maar maakt geregeld duidelijk dat het niet zal toestaan dat de Iraanse vijand van Syrië een bruggenhoofd maakt.