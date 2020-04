Negen doden bij Israëlische aanval in Syrië

JG

21 april 2020

15u52

Bron: Belga

0

Bij een Israëlische aanval in Syrië zijn minstens negen strijders van pro-Iraanse milities gedood. Vliegtuigen vuurden meerdere raketten af op stellingen van paramilitaire groepen in oasestad Palmyra, zo heeft het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten vandaag bekendgemaakt. Onder de doden zijn ook leden van de Libanese sjiitische militie Hezbollah.