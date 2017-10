Negen doden bij busongeval in Peru ib

Bron: Belga 0 REUTERS Archieffoto van een busongeluk in Peru in 2015 waarbij 34 mensen om het leven kwamen. In Peru is maandag een bus met 45 inzittenden in een ravijn gestort. Daarbij zijn maandag zeker negen mensen omgekomen en negentien anderen gewond geraakt. De reddingsoperatie om ook de andere passagiers te vinden, is nog aan de gang, zo berichten lokale media.

Het ongeval gebeurde in de regio Huancavelica. De bestuurder zou in een bocht de controle over het stuur hebben verloren nadat een vrachtwagen uit de andere richting kwam. De bus stortte daarna naar beneden in de rivier Mantaro. Er werden al zeven doden ter plekke gevonden, twee anderen stierven op weg naar het ziekenhuis. Daar worden op dit moment negentien mensen verzorgd.