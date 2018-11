Negen doden bij aanslag in het zuiden van Libië IB

24 november 2018

06u08

Bron: Belga 1 Zeker negen leden van de Libische veiligheidsdiensten zijn om het leven gekomen bij een aanslag die wordt toegeschreven aan terreurbeweging IS in Tazirbu, een dorp 1.500 kilometer ten zuidoosten van Tripoli. Dat zegt een verantwoordelijke van de veiligheidsdiensten, die anoniem wil blijven.

De groep viel een politiecommissariaat aan in Tazirbu. Daarbij werden ook elf personen ontvoerd, onder wie burgers en een baas van de veiligheidsdiensten.

Tazirbu staat onder controle van de troepen van opperbevelhebber Khalifa Haftar, de sterke man in het oosten van Libië. Hij leidt het leger van de gekozen regering, het Algemeen Nationaal Congres. Het is al de tweede aanslag in één maand tegen de troepen van Haftar. Ze werd nog niet opgeëist. IS eiste wel de eerste aanslag op.