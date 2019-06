Negen burgers gedood door milities in Darfoer Redactie

Bron: afp 0 Negen burgers zijn maandag omgekomen bij aanvallen van milities in een dorp in Darfoer. Dat maakt een comité van dokters gisteren bekend.

Het bloedbad vond plaats in het dorp al-Dali, luidt het. Volgens het comité opende Janjawid-milities het vuur op burgers. De dokters spreken over elf doden en twintig gewonden. Zeker negen onder hen zijn burgers. De identiteit van de twee andere dodelijke slachtoffers is nog niet bekend. De Janjawid-milities worden binnen de Arabische stammen gerekruteerd en krijgen steun van de regering.

Ondertussen beëindigde de oppositie in hoofdstad Khartoem dan weer de actie van de "burgerlijke ongehoorzaamheid". Dat liet een belangrijke oppositiegroep dinsdagavond laat weten op Twitter. Zondag was de actie gestart om de militaire overgangsraad (TMC) te dwingen de macht over te dragen aan het volk. Bij de protestactie kwamen opnieuw burgers op het leven.

De VN-Veiligheidsraad veroordeelde het geweld in Soedan en riep de verschillende partijen op om een oplossing te vinden voor de crisis. In een mededeling vragen ze om het geweld tegen burgers te stoppen en de mensenrechten te respecteren.