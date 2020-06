Negen brandweermannen gewond na ontploffing op brandend schip in Florida JOBR

05 juni 2020

14u42

Bron: Fox News, NBC News 1 Donderdag zijn negen Amerikaanse brandweermannen gewond geraakt na een ontploffing en een brand op een schip. De boot, die normaal auto’s transporteert, lag aangemeerd in een haven langs de kust van Florida.

De ontploffing deed zich rond 19 uur lokale tijd voor, nadat er brand was uitgebroken op de boot. Het schip is geladen met auto’s en lag aangemeerd in Blound Island, dichtbij de stad Jacksonville. Dat maakte de lokale brandweer bekend op zijn Twitterpagina. Volgens lokale media zijn in totaal negen brandweermannen naar het ziekenhuis gebracht. Sommigen zouden ernstig verwond zijn geraakt.

Het vuur ontstond op het zevende dek, en zorgde voor een complexe situatie voor de brandweerlui. Keith Powers, leidinggevende bij de lokale brandweer, noemde de situatie “een van de meest gevaarlijke situaties waarin je als brandweerman terecht kan komen”. Naast de negen brandweermannen die werden gehospitaliseerd, raakte niemand gewond.

