Neerstortend vliegtuigje knalt bijna op rijdende auto Erik Kouwenhoven

18 maart 2019

07u09

Bron: AD 0 Opnames van een auto met dashcam laten zien hoe een neerstortend vliegtuig op een haar na een auto raakt. De crash vond plaats ten noorden van Toronto in Canada.

Het vliegtuig, een Cirrus SR20 met één motor, werd naar verluidt bestuurd door een mannelijke vlieginstructeur die vergezeld werd door een vrouwelijke aspirant-pilote. Ze voerden een oefenvlucht uit die bekendstaat als ‘touch and go’. Geen van de inzittenden van het vliegtuig raakte ernstig gewond.

“Het is een kwestie van aan komen vliegen, landen en vervolgens meteen weer opstijgen”, legt Ewan Tasker, de regionale manager van de Transport Safety Board uit. “Het is een snelle manier om een ​​aantal starts en landingen achter je naam te krijgen - normaal gesproken een standaardmanoeuvre, maar in dit geval ging er iets mis.” Het zal niemand verbazen dat de Cirrus zelf zware schade aan de neus en zijkant opliep.

Volgens onderzoekers kon het vliegtuig tijdens het opstijgen niet genoeg hoogte winnen, waardoor het over alle vier de rijstroken van 16th Avenue schoot en in ieder geval één voertuig miste, voordat het in een greppel aan de noordkant van de straat neerstortte. Hoewel er geen automobilisten op de grond gewond raakten, moet in ieder geval de bestuurder van de dashcam-auto aardig zijn geschrokken. De Canadese transportraad onderzoekt momenteel de crash.