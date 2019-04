Neerschieten presidentieel vliegtuig zette genocide Rwanda in gang jv

Bron: belga 0 De crash van een vliegtuig met aan boord zowel de Rwandese president Juvénal Habyarimana als zijn Burundese ambtgenoot Cyprien Ntaryamira, 6 april 1994 rond 20.30 uur, wordt algemeen beschouwd als de gebeurtenis die de Rwandese genocide echt in gang zette.

25 jaar later is echter nog altijd niet duidelijk wie het vliegtuig liet neerschieten. Evenmin is duidelijk hoeveel Rwandezen in de weken en maanden na de crash van het Rwandese presidentiële vliegtuig zijn omgekomen: de cijfers die de ronde doen, variëren tussen de 500.000 en 1 miljoen Rwandezen.



Al maanden voor de genocide op de Tutsi's in april 1994 begon, stonden alle signalen in Rwanda op rood. Toch schoot de internationale gemeenschap nooit echt in actie om een grote ramp te vermijden. In oktober 1990 werd voor het eerst duidelijk dat het in Rwanda grondig scheef zat. Toen viel het Rwandan Patriotic Front (RPF) vanuit Oeganda en met steun van toenmalig (en huidig) president Yoweri Museveni het noorden van Rwanda binnen, met de bedoeling het regime van Habyarimana omver te werpen. Na 17 jaar aan de macht was er sowieso wat sleet gekomen op het leiderschap van eenheidspartij MRND: er kwamen berichten over onder meer corruptie en mensenrechtenschendingen waarvan vooral Tutsi's het slachtoffer werden.

Het RPF bestond uit Tutsi's die jaren eerder Rwanda ontvlucht waren en de macht weer in handen wilden nemen. In de maanden na die inval kwam het tot een guerrilla-oorlog tussen het Rwandese regeringsleger en het RPF, vooral in het onherbergzame noorden van het land.

Parallel met de eerste invallen, en onder zware internationale druk, werd Habyarimana gedwongen af te stappen van het door eenheidspartij MRNC geleide regime. Vanaf midden 1991 werden tientallen grote en kleinere partijen opgericht, en in het voorjaar van 1992 volgde een nieuwe toegeving: de oppositie kreeg enkele sleutelposten in de regering.

De oppositie zorgde ervoor dat enkele maanden later onderhandelingen met FPR opgestart werden, in het Tanzaniaanse Arusha. Tegen de achtergrond van de vredesgesprekken in Arusha raakte in Rwanda zelf het discours overvleugeld door extremistische stemmen. Aan de Hutu-kant gebeurde dat door aanhangers van wat later ‘Hutu Power’ ging heten, die hun boodschap kwijt konden bij haatzender Radio Télévision Libre des Mille Collines. Presentatoren van Mille Collines omschreven Tutsi's als kakkerlakken die gedood moesten worden. Onder invloed van die propaganda, en mee aangespoord door de guerrilla-oorlog, werden honderden Tutsi's omgebracht door hun Hutu-buren.

Aan de vredesgesprekken namen ook vertegenwoordigers van die extremistische stemmen deel, net als de rebellen van het RPF. Ook Habyarimina en de gematigde oppositie waren in Arusha vertegenwoordigd. Begin 1993 werd een akkoord getekend over een machtsdeling waarvan de extremistische Hutu's echter werden uitgesloten. De extremisten reageerden razend, en de aankondiging van de machtsdeling leidde tot nieuwe slachtpartijen die honderden Tutsi-levens eisten. In een reactie daarop maakte RPF-leider Kagame een einde aan de wapenstilstand, en startte een offensief richting Kigali. Dat bracht een grote vluchtelingenstroom op gang, en vele vluchtelingen kwamen terecht in kampen rond Kigali.

In de maanden daarop raakten de gemoederen verder verhit, met begin 1993 ook het ontstaan van de Interahamwe-milities. Die milities bestonden uit jongeren uit de Hutu Power-rangen van verschillende partijen. Deze door het Rwandese leger opgeleide milities voerden nieuwe moorden uit, opnieuw voornamelijk op de Tutsi-bevolking. Toch gingen de onderhandelingen in Arusha al die tijd, zij het moeizaam, verder. Op 4 augustus 1993 werden de Arusha-akkoorden uiteindelijk ondertekend.

Er werd een VN-troepenmacht opgericht, UNAMIR, die over de vrede en de toepassing van het akkoord moest waken. Rond de tijd dat UNAMIR in Rwanda werd ontplooid, in oktober 1993, werd in buurland Burundi de gematigde Hutu-president Melchior Ndadaye vermoord door extremistische Tutsi-generaals. Voor Habyarimana en zijn extremistische entourage was die moord een signaal dat een machtsdeling met Tutsi's nooit zou werken. Volgens waarnemers werden na die moord de plannen om over te gaan tot een "eindoplossing", het uitmoorden van de Tutsi-bevolking, concreter.

In de volgende maanden bleef het onrustig, tot 6 april 1994, toen het Rwandese presidentiële vliegtuig neergeschoten werd. Hiermee barstte het conflict helemaal los. Wie het vliegtuig heeft neergeschoten, blijft 25 jaar later een mysterie. Volgens het huidige regime gebeurde dat door Hutu-extremisten, die vonden dat Habyarimana te veel toegevingen had gedaan. Anderen beweren dat het RPF achter de aanval zit.

Zeker is dat de crash de genocide in gang zette. Het leger nam de controle over, en in de eerste uren na de crash werd premier Agathe Uwilingiyimana, eerste in lijn om Habyarimana op te volgen, vermoord. De tien Belgische blauwhelmen die instonden voor haar beveiliging werden ook omgebracht. De interim-regering, gecontroleerd door het leger, maakte een genocide mogelijk die op een honderdtal dagen honderdduizenden mensenlevens eiste. De tellingen variëren tussen de 500.000 en 1 miljoen, en het VN-cijfer van 800.000 doden is het meest genoemde cijfer. Niemand werd gespaard: in het hele land werden mannen, vrouwen en kinderen gedood, en behalve Tutsi's werden ook gematigde Hutu's omgebracht.

Samen met het begin van de genocide, startte het RPF een nieuw offensief op vanuit het noorden. De VN-troepenmacht was onmachtig om noch de genocide noch het oprukkende RPF aan te pakken omdat het VN-mandaat te beperkt was. Enkele dagen na de moorden op de Belgische blauwhelmen besliste ons land zich terug te trekken, waardoor de missie feitelijk onthoofd was.

Kort na de verovering van Kigali, begin juli, door het RPF kwam er een regering met aan het hoofd Pasteur Bizimungu, maar die regering werd de facto gecontroleerd door Paul Kagame, vicepresident en minister van Defensie. In 2000 werd Kagame ook echt de onbetwiste president, en dat is hij in 2019 nog altijd. Bij de laatste presidentsverkiezingen, in 2017, haalde hij net geen 99 procent van de stemmen.