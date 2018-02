Neergestoken en gedumpte jonge vrouw (19) duidt met laatste adem haar moordenaars aan ADN

14 februari 2018

11u31 0 Toen UPS-bezorgers haar vonden, hing ze zo vol met bloed dat ze niet eens konden zien wat haar haarkleur was. Ze was meerdere keren gestoken en uit een auto gegooid nabij een afgelegen, bergachtige weg in Californië. Voor dood achtergelaten. Maar dat was ze niet. Nog niet.

In de twee uren tussen de vondst van de zwaargewonde Lizette Andrea Cuesta (19) uit Tracy in Livermore en haar dood, slaagde de 19-jarige erin haar moordenaars aan te duiden. “Haar innerlijke kracht om te blijven leven en te vechten is heel opmerkelijk”, verklaart Ray Kelly van de Alameda County Sheriff’s Office aan The San Francisco Chronicle. “Het leven van deze jonge vrouw hing aan een zijden draadje toen ze voor dood was achtergelaten. Maar ze slaagde erin nog enkele uren te leven om ons de nodige informatie te geven.”

Lizette Andrea had bijna 100 meter gekropen om uit de bosjes te geraken en de weg te bereiken, zodat passerende automobilisten haar konden vinden. De politie kon die afstand bepalen door het bloedspoor dat ze had achtergelaten te meten. Maandag in de vroege uurtjes werd ze gespot door vier UPS-medewerkers die samen in een busje op Tesla Road reden. Ze zagen hoe de vrouw zich in hun richting voortsleepte. “Ze vocht als een militair”, zegt Richard Loadholt, één van de pakjesbezorgers die haar aantrof. “Als een echte strijder.”

De mannen schakelden meteen de hulpdiensten in, die de stervende 19-jarige naar het ziekenhuis snelden. Terwijl dokters alles op alles zetten om haar te redden, kwamen onderzoekers ter plaatse om haar te ondervragen. Met als belangrijkste vraag: "Wie heeft jou dit aangedaan?". Met haar laatste adem duidde de jonge vrouw in haar sterfbed haar moordenaars aan.

Slechts enkele uren nadat Lizette Andrea werd doodverklaard, kon de politie twee verdachten arresteren in Modesta, op ongeveer een uurtje van waar de neergestoken tiener was gevonden. De verdachten zijn geïdentificeerd als Daniel Gross (19) en Melissa Leonardo (25). Volgens Kelly zijn de moordverdachten ‘vrienden’ van het slachtoffer. Lizette Andrea zou nietsvermoedend bij het koppel in de auto zijn gestapt voor ze werd doodgestoken.

“Het is allemaal heel snel gegaan in deze zaak. Je hebt een moord en een arrestatie, allemaal binnen een tijdsspanne van slechts enkele uren. Dit is van onschatbare waarde voor ons om bewijs te kunnen vinden dat anders mogelijk zou verloren zijn gegaan", aldus Kelly. De politie kan voorlopig geen verdere informatie geven, omdat het onderzoek nog loopt. “Het feit dat ze zo sterk was en kon blijven leven toont echt aan wat voor een sterk iemand ze was”, zegt Kelly nog. “Ik hoop dat het ergens bemoedigend is voor haar familie om te weten wat een vechtlust hun dochter had’, besluit Loadholt.

