Neergestoken collega op poolbasis verklapte keer op keer de plot van het boek mvdb

05 november 2018

22u33

Bron: The Sun 0 De wetenschapper die op 9 oktober zijn collega neerstak op een poolstation op Antarctica, heeft dat volgens Russische media gedaan uit ergernis over diens kwalijke gewoonte.

Oleg Beloguzov (52) kreeg een keukenmes in zijn borstkas geplant toen hij de plot van een boek verklapte. Iets wat de lasser keer op keer deed, tot grote frustratie van het twaalfkoppige personeel en dader, ingenieur Sergey Savitsky (55). Het incident staat geboekt als de allereerste moordpoging ooit op het amper bevolkte continent. De twee waren al meer dan vier jaar op de basis gestationeerd. Ze zaten soms samen in wekenlange afzondering. Ze zijn beiden verwoede lezers.

Savitsky is aangehouden voor poging tot moord en wacht op het verdere verloop van zijn proces. Na de aanslag probeerde hij te vluchten, en vloog via Chili, Uruguay en Nederland naar Sint-Petersburg. Daar gaf hij zich op 20 oktober zelf aan. Zijn slachtoffer zou er al bij al goed van af komen, en is aan de beterhand.



Boeken zijn zowat de enige bron van verstrooiing op de basis. Op de televisie zijn slechts twee kanalen beschikbaar. De internetverbinding is uiterst wankel. Een tekort aan wodka is er dan weer niet. Vermoed wordt dat Savitsky onder invloed van drank was toen hij zijn collega te lijf ging. De basis is vernoemd naar de negentiende eeuwse Russische ontdekkingsreiziger Fabian von Bellingshausen. Het poolstation werd in 1968 gesticht door een Sovjet-expeditie. Het is niet duidelijk welk boek Savitsky aan het lezen was.