Neergestoken Braziliaanse presidentskandidaat na 23 dagen ontslagen uit het ziekenhuis

30 september 2018

02u50

Bron: ANP, AD 1 De neergestoken Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro heeft na 23 dagen het Einstein ziekenhuis in São Paulo verlaten. Dat melden Braziliaanse media. Volgens een bericht in het dagblad O Globo wilde de extreemrechtse ex-militair eerst naar Rio de Janeiro vliegen, waar hij woont.

Het is nog niet duidelijk of de 63-jarige politicus in de laatste week voor de presidentsverkiezingen in het openbaar gaat optreden.

De rechtse Bolsonaro werd begin september neergestoken tijdens een campagnebijeenkomst in de staat Minas Gerais en raakte zwaargewond. Bolsonaro lag sindsdien in het ziekenhuis en kon door zijn verwondingen geen campagne meer voeren.

Na het incident steeg zijn populariteit aanzienlijk. Sinds een rechtbank de kandidatuur van ex-president Luiz Inácio Lula da Silva heeft verboden is Bolsonaro favoriet bij de presidentsverkiezingen die 7 oktober plaatshebben.

Provocerend

Bolsonaro geldt als een omstreden politicus die provocerende uitspraken niet schuwt. Zo prees hij eerder de voormalige militaire dictatuur en zei hij van een vrouwelijk parlementslid dat zij "te lelijk was om de moeite van verkrachten waard te zijn".

In São Paulo en in de hoofdstad Brasilia protesteerden zaterdag duizenden mensen tegen Bolsonaro. Ook op sociale media spraken al honderdduizenden vrouwen onder de hashtags #elenão en #elenunca (#niethij en #hijnooit) hun afkeuring uit voor de kandidaat.