Neergeschoten politieman (54) in Thousand Oaks zou volgend jaar met pensioen gaan

08 november 2018

14u22

Bron: NBC News 3 Een schutter opende woensdagavond rond 23.20 uur lokale tijd (8.20 uur onze tijd) het vuur in een bar in de Californische stad Thousand Oaks, zo’n 60 kilometer van Los Angeles. Meerdere mensen raakten gewond en zeker dertien mensen kwamen om het leven, onder wie ook de adjunct van de lokale sheriff. Ron Helus (54), die meer dan 29 jaar bij de lokale politie werkte, was amper een jaar van zijn pensioen verwijderd.

Toen Helus na een noodoproep bij Borderline Bar & Grill arriveerde, hoorde hij verschillende schoten. De ervaren politieman twijfelde geen seconde en besliste onmiddellijk naar binnen te gaan. Ian Long, de 28-jarige schutter, raakte Helus verschillende keren. Enkele agenten zagen hoe hun collega op de grond viel en haalden hem vervolgens uit de bar. De hulpdiensten brachten hem naar het ziekenhuis, waar Helus niet veel later overleed aan zijn verwondingen.

“Ron stierf als een held. Dat heb ik aan zijn vrouw en zijn zoon verteld”, zei zijn collega Geoff Dean aan NBC News. “Hij ging naar binnen om het leven van anderen te redden. We kenden elkaar goed en gingen vaak samen naar de fitness. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd.”

Dader

Lokale media berichtten dat Long zeker dertig schoten loste. Volgens ooggetuigen gebruikte hij een semi-automatisch wapen, anderen vertellen dat het een pistool was. Na het schieten gooide de dader enkele rookbommen naarbinnen, aldus persbureau AP. Een politiewoordvoerder meldde dat ook de dader om het leven kwam. Het is nog onbekend of hij door de politie is doodgeschoten of zelfmoord heeft gepleegd.

De eerste beschrijvingen van de vermoedelijke dader stemden niet echt overeen. Een getuige zei dat de schutter eruit zag als een man uit het Midden-Oosten, anderen spraken over een blanke. Eensluidend waren de berichten dat hij in het zwart was gekleed en gedeeltelijk gemaskerd was.

In de getroffen bar stond een country-avond voor studenten op het programma, meldt NBC Bay Area. Op dat moment zouden honderden mensen aanwezig zijn geweest in de horecazaak.

