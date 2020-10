Neergeschoten messenzwaaier op Schiphol is man (27) uit Tanzania Sebastiaan Quekel

06 oktober 2020

11u39

Bron: AD.nl 18 UPDATE De gewapende man die maandagavond in de vertrekhal op de Nederlandse luchthaven Schiphol in zijn been is geschoten door leden van de politiedienst Marechaussee is een 27-jarige man uit Tanzania. De man vertoonde agressief gedrag en belaagde de marechaussees met een groot mes.

De man is bekend bij de veiligheidsdiensten. “Hij heeft al eerder voor overlast gezorgd. Er is verder geen enkele aanwijzing voor een terroristisch motief of iets dergelijks,” aldus woordvoerder Robert van Kapel aan onze collega's van AD.nl. Of de man in Nederland woont en wat hij eerder op Schiphol uitspookte, zegt Van Kapel niet. “Is voor nu niet relevant. We doen wel verder onderzoek naar het incident en waarom de man voor overlast zorgde.”

De tweede persoon die gisteren werd aangehouden is geen verdachte meer. Hij was even in beeld als verdachte omdat hij contact had gehad met de man uit Tanzania.

Bij de politiedienst kwamen gisteravond diverse meldingen van geschrokken passagiers binnen over een man in de vertrekhal die met een groot mes liep te zwaaien. De man reageerde niet op herhaaldelijke oproepen om het mes neer te leggen.

“Hij kwam steeds dichterbij en maakte een agressieve indruk”, aldus een woordvoerder van de Marechaussee. “Onze manschappen voelden zich genoodzaakt om de man neer te schieten. Hij is daarna overmeesterd. Zijn wonde is verzorgd en hij is afgevoerd.”

Tweede arrestatie

Volgens de Marechaussee waren enkele passagiers in vertrekhal 2 getuige van het schietincident. “Ze renden weg en brachten zichzelf in veiligheid. Gelukkig is er verder niemand gewond geraakt.” Volgens een aanwezige was het op het moment van het incident erg rustig op de luchthaven.



“Ik hoorde sirenes en vervolgens zag ik marechaussees door de vertrekhal rennen. Voor de rest heb ik er weinig van meegekregen.” De neergeschoten verdachte is met een ambulance afgevoerd.



Later op de avond werd de tweede verdachte aangehouden die samen met de andere verdachte gezien was. Die persoon is dus weer vrij.

Goed te horen over het kordate en daadkrachtig optreden van @KMar_PenB_SPL nadat iemand gezien was met een groot mes in de vertrekhal van @Schiphol. Chapeau @Marechaussee ! https://t.co/mHXcjeXOvm Marianne Schuurmans(@ marianneschuurm) link