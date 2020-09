Neergeschoten Jacob Blake (29) spreekt vanuit ziekenhuisbed: “Alsjeblieft, verander jullie levens” HAA

06 september 2020

13u33

Bron: CNN, ANP 12 Jacob Blake (29), de Amerikaan die vorige maand in de rug werd neergeschoten door een politieagent in Wisconsin, heeft vanuit zijn ziekenhuisbed een boodschap de wereld ingestuurd. De advocaat van de twintiger, Benjamin Crump, deelde het filmpje gisterenavond op Twitter.



In één vingerknip kan je leven afgenomen worden, zegt Blake in de video. De gewonde man ligt in ziekenhuistenue in bed en kijkt recht in de camera. “Ik wil gewoon tegen alle jongeren en ouderen zeggen: er is hier veel meer leven om te leven. Je leven... En niet alleen je leven. Ook je benen, iets wat je nodig hebt om te bewegen en vooruit te geraken in het leven, kan plots van je afgenomen worden”, vertelt de Amerikaan, terwijl hij met de vingers knipt, om extra te benadrukken hoe snel het kan gaan.

Verlamd

De man werd op 23 augustus verschillende keren in de rug geschoten door een politieman, toen hij in zijn wagen probeerde te stappen. De schietpartij gebeurde voor de ogen van Blake’s drie jonge kinderen van 3, 5 en 8 jaar, die achterin de SUV zaten. Het slachtoffer raakte door het incident verlamd aan zijn onderste ledematen, meldt CNN. Volgens zijn familie zal Blake vermoedelijk nooit meer kunnen lopen. De kogels hebben zijn ruggengraat verbrijzeld. Het grootste deel van zijn darmen moest worden verwijderd.

Burgerrechtenadvocaat Benjamin Crump, die ook Blakes familie vertegenwoordigt, zei eerder dat er “een mirakel nodig zal zijn om hem ooit nog te laten lopen”.

“Hele dag pijn”

In de video vertelt Blake dat hij nietjes in de rug en buik heeft. “Ik heb 24 uur op 24 uur pijn. Het doet pijn om te ademen. Het doet pijn om te slapen. Het doet pijn om heen en weer te bewegen. Het doet pijn om te eten. Dit soort problemen wil je niet hebben”, aldus de gewonde man. Hij roept de kijkers van het filmpje op om “jullie levens te veranderen”. “We kunnen bij elkaar blijven, wat geld verdienen en alles makkelijker maken voor onze mensen, want er is zo veel tijd verspild”, rondt Blake zijn boodschap af.

Na het schietincident waarbij de man zwaargewond raakte, braken dagenlange rellen uit in Kenosha, een stad in de noordelijke staat Wisconsin. Het is de tweede keer sinds het schietincident dat Blake in het openbaar te zien is. Afgelopen vrijdag verscheen hij via een videoverbinding voor de rechter voor de aanklachten die al eerder tegen hem waren opgesteld. Zo liep er tegen Blake een arrestatiebevel voor huiselijk geweld.

