Neergehaalde piloot door Pakistan overgedragen mvdb

01 maart 2019

17u44

Bron: ANP 0 De Indiase luchtmachtpiloot die woensdag boven de Pakistaanse regio Kasjmir werd neergehaald, Abhinandan Varthaman, is aan de grenspost Wagah overgedragen aan de Indiase autoriteiten.

De Indiase premier Narendra Modi heeft de luchtmachtofficier geprezen en zei volgens plaatselijke media dat alle mensen in India trots op hem zijn. Modi zei ook dat hij “boog voor elke Indiër, want iedereen steunt de strijdkrachten”.



De piloot werd woensdag neergeschoten tijdens een luchtgevecht met Pakistaanse F-16's. Die wilden een vergeldingsaanval uitvoeren, nadat Indiase vliegtuigen dinsdag een kamp van extremisten in Pakistaans gebied hadden bestookt.

Of de vrijlating van de officier bijdraagt aan ontspanning is vooralsnog onduidelijk. Op het internet gooien aan beide kanten veel mensen olie op het vuur. De Pakistaanse premier Imran Khan heeft vergeefs geprobeerd zijn Indiase collega Modi aan de telefoon te krijgen.

De grensovergang van Wagah is de enige over land tussen beide rivalen. Het is elke dag een drukbezochte plek, want in kleurige uniformen gestoken militairen van beide zijden voeren er bij zonsondergang en bij het strijken van de vlaggen een imposante ceremonie op die veel kijkers trekt.