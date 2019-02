Neergehaald standbeeld van Poolse priester, verdacht van kindermisbruik, staat opnieuw recht bvb

23 februari 2019

14u11

Bron: Belga 0 Het standbeeld van de omstreden Poolse priester van de vakbond Solidarnosc, dat eerder deze week omvergeworpen werd door activisten, werd met de steun van de vakbond terug op zijn plaats gezet in de Poolse stad Gdansk. De in 2010 overleden Jankowski wordt beschuldigd van het seksueel misbruik van minderjarigen, maar is nooit veroordeeld.

Het standbeeld werd in de nacht van woensdag op donderdag omvergeworpen, enkele uren voor de start van de top over seksueel misbruik in de Kerk in het Vaticaan. Het beeld werd bekleed met het gewaad van een misdienaar en kinderondergoed, als protest tegen seksueel misbruik en bijhorende doofpotoperaties in de katholieke kerk.

"De werknemers van de scheepswerven en van Solidarnosc hebben het beeld om 7 uur 's ochtends weer op zijn plaats gezet", vertelde Solidarnosc-vicevoorzitter Karol Guzikiewicz. "Het is een standbeeld van de ex-aalmoezenier van de vakbond. Het werd geschonden zonder voorafgaande rechterlijke beslissing. Zolang deze dingen niet bewezen zijn in de rechtbank, moet het monument op zijn plaats blijven", benadrukte Guzikiewicz.

Jankowski is een boegbeeld van de Solidarnosc-beweging en het verzet tegen het communistische regime in Polen. De eerste beschuldigingen van pedofilie dateren al van 2004. Er werd toen een onderzoek geopend en weer gesloten. Ook na zijn dood bleven er aantijgingen opduiken. Zo publiceerde de krant Gazeta Wyborcza eind vorig jaar een artikel met nieuwe getuigenissen over de pedofiele handelingen van de pastoor. Volgens Guzikiewicz daagden de zussen van Jankowski de liberale oppositiekrant hiervoor voor de rechter.

Het parket van Gdansk heeft gisteren drie activisten die het standbeeld omverwierpen formeel beschuldigd van het "schenden en beschadigen" van het beeld. Ze riskeren een gevangenisstraf van vijf jaar.