Neen Trump, Google werkt niet aan een landelijke coronavirus-screeningwebsite RL

14 maart 2020

07u25

Bron: The Verge, Twitter 8 In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag beweerde, werkt Google niet aan een landelijke website die mensen helpt beoordelen ze een coronatest nodig hebben. Dat meldt technologiemedium ‘The Verge’. Trump deed de uitspraken tijdens een persconferentie over de bestrijding van het longvirus.

Enthousiasme kan de Amerikaanse president niet ontzegd worden. Als je de woorden van Trump mocht geloven, staat Google op het punt een website te lanceren waarop alle Amerikanen terecht kunnen om te checken of ze een coronatest nodig hebben.

“Google zal een website ontwikkelen - dit zal, in tegenstelling tot websites uit het verleden, heel snel gebeuren - om te bepalen of een test nodig is en om het testen op een geschikte locatie in de buurt te vergemakkelijken”, aldus Trump op de persconferentie. “De dekking zal landelijk zijn, en ook grote delen van de wereld. Ok, misschien niet de hele wereld, maar de landelijke dekking zal zeer zeer goed zijn. 1.700 ingenieurs van Google zijn op dit moment aan de slag. Ze hebben enorme vooruitgang geboekt.‘

Drive-in coronatest

Tijdens de persconferentie liet een medewerker van het Witte Huis die belast is met de coördinatie van de strijd tegen corona zelfs een heuse flowchart zien. Zo zouden gebruikers binnen enkele minuten weten of ze de test nodig hebben, om daarna bij een drive-in locatie de test af te kunnen nemen.

Verily

Helaas blijkt er van die beweringen weinig te kloppen. Er was bij de persconferentie niemand van Google aanwezig, maar binnen een half uur liet het bedrijf via Twitter weten dat men nog lang niet zover is. Het project van Google's dochteronderneming ‘Verily’ zou nog in de kinderschoenen staan, en alleen in de regio van San Francisco worden getest. Wel bedankt het bedrijf de regering voor de steun die ze krijgt van ambtenaren voor het project.

Verily staat nog in de kinderschoenen... Persverklaring Google

Pilotproject in Californië

Volgens Carolyn Wang, hoofd communicatie bij Verily zal de website binnen een paar dagen online gaan, maar alleen te gebruiken zijn voor zorgmedewerkers. Het gaat nog om “pilotwebsites” die in eerste instantie alleen in de Bay Area, de regio rond San Francisco, beschikbaar zullen zijn. Wang hoopt dat in een later stadium de sites ook buiten Californië te gebruiken zullen zijn.