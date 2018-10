Neemt Frankrijk afscheid van zijn tolpoorten? Erik Kouwenhoven

23 oktober 2018

10u36

Bron: AD.nl 0 De Franse overheid wil de bekende tolpoortjes vervangen door een automatisch systeem zoals in Portugal of Noorwegen. Reizigers hebben een tolkastje nodig of moeten zich online registreren.

Tolpoorten zorgen voor opstoppingen en dus ook voor vertraging en extra milieuvervuiling. Om het verkeer vlotter door te laten stromen heeft de Franse overheid een wetsontwerp opgesteld om ze allemaal te laten verwijderen, zo meldt Autogids.be.

Het plan is om ze volledig te vervangen door télépéage-systemen, oftewel ‘free flow’ systemen. Deze oplossing is al in gebruik in landen als Portugal en Noorwegen en maakt het mogelijk om te ‘betalen’ terwijl er gewoon wordt gereden. Detectiepoorten herkennen gebruikers via de kentekenplaat.



De beheerders kunnen de eigenaar of bestuurder van het voertuig identificeren via een tolkastje, via online geregistreerde contactgegevens, met een ‘vignet’ of met een prepaid-kaartsysteem. Wel wordt de boete (van €35) voor fraude of doorgang zonder betaling verhoogd, omdat het risico op zwartrijden groter is zonder fysiek obstakel.