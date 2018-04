Neef van terrorist die zich liet opblazen in Manchester Arena: "Hij heeft vele levens verwoest, ook het mijne"

IVI

22 april 2018

22u35

Bron: The Times 0 Isaac Forjani is 25 jaar en universiteitsstudent in Manchester. Hij was niet in de Manchester Arena op 22 mei 2017 toen de bom ontplofte, maar toch is ook zijn leven voorgoed veranderd. Want het was zijn neef, Salman Abedi, die zichzelf liet opblazen na een Ariana Grande- concert. “Ik herinner me het moment dat ik op het nieuws zag dat Salman de dader was”, vertelt Forjani in The Sunday Times. “Ik voelde me ziek. Ik zal het nooit van mijn leven vergeten.”

Het was de ochtend na de aanslag dat Forjani de naam van zijn neef op het nieuws hoorde. Forjani's moeder contacteerde hun familie in Libië om na te vragen of het wel degelijk Salman was. “Een familielid bevestigde dat Salman vermist was. Ik dacht dat hij op dat moment terug in Tripoli was bij familie, maar zijn paspoort was weg en hij ook. Toen wist ik dat het waar was: hij was de dader.”

“Hij was teruggekeerd naar de UK en heeft al die mensen vermoord, al die kinderen”, vertelt Forjani. De universiteitsstudent vertelt dat hij “alles kwijt is geraakt” door zijn connectie met de dader. “Ik had op dat moment een zoontje van zes maanden, Jacob, met een Brits meisje. Ik hield van haar en zij van mij.” Een paar dagen na de aanslag werd Forjani opgepakt. “Toen ik werd vrijgelaten, belde ik haar op. We waren beide aan het wenen. Ze vroeg of ik er iets van wist. Natuurlijk niet”, vertelt Forjani. “Maar sindsdien heb ik haar of mijn zoon niet meer gezien.”

Creditkaart

Het onderzoek naar de aanslag wees al snel uit dat Abedi bij Forjani thuis was geweest én dat hij met zijn creditkaart autobatterijen had gekocht voor de bom. “Hij heeft ook de kaart van mijn jongere broer gebruikt én zelfs zijn eigen jongere broer dingen laten kopen.” Forjani stond er overigens niet bij stil toen Abedi vroeg of hij zijn creditkaart kon gebruiken. De families helpen elkaar voortdurend.

Forjani kreeg ruzie met de oudere broer van Abedi toen hij geen sympathie kon opbrengen voor de terrorist. “Ismail vond dat ik begrip moest tonen omdat Salman gebrainwasht was door extremisten.” Maar Forjani kan dat niet: “Hij is slecht. Zo simpel is het.”

Al Qaida-terrorist

Volgens Forjani radicaliseerde Abedi door dichte contacten met de familie van een Al Qaida-terrorist, Anas al-Liby. Al-Liby had een nauwe band met Osama bin Laden en werd gezocht door de FBI. Al-Liby en zijn familie woonden ooit in Manchester, weet Forjani. “Ik herinner me hen nog van toen ik klein was. Ik denk dat zijn familie ervoor zorgde dat mijn neef radicaliseerde.”

Ook Hashem, de jongere broer van Abedi, zou gebrainwasht zijn. Hij wordt nu vastgehouden in Libië. Forjani is ervan overtuigd dat hij op de hoogte was van de plannen van Abedi. “Als hij ook iets te maken heeft met de aanslag in Manchester, dan hoop ik dat hij rot in de hel. Die twee hebben vele levens verwoest, het mijne ook. Anders zou ik nu gewoon bij mijn zoontje kunnen zijn. Dat is heel moeilijk om te vergeven."