Neef van Pablo Escobar vindt 18 miljoen dollar in opslagruimte IB

24 september 2020

03u17

Bron: Belga, El Espectador 0 Een neef van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar heeft een opslagruimte ontdekt van zijn oom waarin een buit van 18 miljoen dollar, zo'n 15,4 miljoen euro, verstopt was. Dat meldt het nieuwsnetwerk Red Mas Noticias.

Het geld zat in een stinkende plastic zak, en de tientallen jaren oude biljetten zijn in zo'n slechte staat dat ze niet meer gebruikt kunnen worden.

Nicolas Escobar trof de ruimte aan in het huis in de Colombiaanse stad Medellin waar hij al jaren woont. In diezelfde stad had Escobar, die in 1993 door de politie omgebracht werd, zijn hoofdkwartier.

In de ruimte vond Escobars neef ook een goudklompje, radio's, bandopnemers, typemachines en een camera.

Geheime opslagruimtes

In Medellin circuleren al jaren geruchten over de geheime opslagruimtes die de drugsbaron gebruikt zou hebben. Nicolas Escobar, die zegt trots te zijn op zijn verwantschap met de bendeleider, zegt dat hij al verschillende van die ruimtes gevonden heeft.

Bij leven was Escobar een van de rijkste misdadigers ooit. Daarnaast zou hij ook de hand gehad hebben in zowat 6.000 moorden, op onder meer politici, journalisten en rechters. Op 44-jarige leeftijd werd hij doodgeschoten in Medellin.

Nicolás Escobar señaló a Red Más Noticias que encontró $USD 18 millones (en billetes que ya no sirven), una máquina de escribir, un bolígrafo de oro y un reloj Rolex.https://t.co/eayVEv2Zcz elespectador(@ elespectador) link