Neef topcrimineel aangehouden op verdenking van organiseren liquidatie Nederlandse advocaat Yelle Tieleman

20 november 2019

20u11

De Amsterdamse politie heeft vorige nacht Anouar T. (26) aangehouden op verdenking van het organiseren van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die op 18 september op straat werd doodgeschoten. Dat melden goed ingevoerde bronnen dicht bij het onderzoek aan onze collega's van het AD. T. werd door een arrestatieteam van de politie op een autoweg klemgereden en ingerekend. Hij is een neef van Ridouan Taghi, de meestgezochte crimineel van Nederland.

De interventie afgelopen nacht gebeurde in de buurt van T.'s woonplaats Maarssen (nabij Utrecht). Hij is door de politie in beperking geplaatst, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Anour T. staat bij de politie bekend als plofkraker. Begin 2016 had hij met Sadik C. en Kevin H. een plofkraak gepleegd in het Duitse Meppen, waarna ze in een Audi RS4 met 250 km/u terug naar Nederland reden. Bij de vlucht crashte de Audi: Sadik stierf ter plekke, Kevin bleef zwaargewond achter. Anour ontkwam, maar de taxichauffeur die hem bebloed naar een hotel bracht seinde de politie in. Hij werd tot vier jaar cel veroordeeld. Sadik C. is het jongere broertje van Hakim (31), die in 2017 door een vergissing werd vermoord in de Utrechtse wijk Overvecht. Volgens het OM is mocromaffia-kopstuk Ridouan Taghi opdrachtgever voor deze moord. Uiteindelijk besloot Nabil B., gemotiveerd door deze ‘vergismoord’, om kroongetuige te worden.

Met de aanhouding van de neef van Taghi is het scenario dat hij verantwoordelijk is voor de moord voor de politie weer duidelijker geworden. Direct na de moord zeiden topmensen van politie en Openbaar Ministerie al uit te gaan van dit scenario. Een woordvoerder van de politie wil slechts kwijt dat met deze nieuwe aanhouding opnieuw een zeer belangrijke stap in het onderzoek is gezet. Recherchechef Olivier Dutilh voegt daaraan toe dat meer aanhoudingen niet worden uitgesloten. “Het onderzoek zal nog de nodige tijd vergen.”

De 44-jarige Derk Wiersum werd afgelopen september voor zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert van dichtbij doodgeschoten. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B., die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd over de organisatie van Taghi. Hij wordt door justitie verantwoordelijk gehouden voor een aanzienlijke reeks liquidaties in met name de Utrechtse onderwereld. Een week nadat bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was geworden, werd zijn volstrekt onschuldige broer Reduan al vermoord. In september volgde een nieuwe schokkende moord: ditmaal op zijn advocaat.

Wekenlang geobserveerd

Uit het rechercheonderzoek is gebleken dat zijn woning in Amsterdam-Buitenveldert wekenlang werd geobserveerd. Door intensief onderzoek en uitkijken van de vele camerabeelden in de buurt kwamen drie auto's in beeld: een Opel Combo, Renault Mégane en een Volkswagen Transporter. De man die de Opel bestuurde werd eerder al aangehouden. Vermoedelijk zat ook de schutter in dit voertuig. Twee mannen die betrokken zouden zijn bij het regelen van de auto's zijn na verhoor vrijgelaten.

De advocaat van Anouar T., W. van Soest uit Rotterdam, laat weten dat hij tot zijn ontsteltenis zijn cliënt niet mocht bezoeken. “Vanochtend om 07.00 uur werd ik op de hoogte gesteld dat hij was aangehouden. Ik heb hem daarna kort kunnen bezoeken. Daarna kreeg ik te horen dat mij de toegang tot hem was ontzegd. Een andere agent zei zelfs dat de officier van justitie een andere advocaat zou regelen.” In uiterste gevallen gaan de beperkingen van een verdachte zo ver, dat ook advocaten niet bij hun klant mogen. Het OM heeft inmiddels laten weten dat het om een misverstand gaat, en dat Van Soest zijn cliënt ‘gewoon kan bezoeken'.