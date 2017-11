Neef Mugabe: "Hij heeft zijn gedwongen vertrek goed opgevat" AJA

15u40

Bron: Belga 0 AFP De voormalige Zimbabwaanse president Robert Mugabe, verkeert in goede gezondheid, is "eerder vrolijk" en "heeft de gebeurtenissen goed opgevat". Dat heeft zijn neef Leo verklaard, nadat Mugabe gedwongen werd zijn ontslag aan te bieden.

"Hij kijkt in werkelijkheid uit naar zijn nieuwe leven, om aan landbouw te doen en in zijn woning op het platteland te verblijven. Hij heeft goed op de gebeurtenissen gereageerd", aldus de neef nog.

Mugabe, die met zijn 93 jaar de oudste regeringsleider ter wereld was, heeft zijn land 37 jaar lang met ijzeren hand geregeerd. Hij nam dinsdag ontslag nadat het leger in de nacht van 14 op 15 november de controle over het land overnam. Het deed dat uit verzet tegen de afzetting van Emmerson Mnangagwa, de huidige president die toen nog vicepresident was.

Grace Mugabe

Met het ontslag wilde Mugabe de weg naar het presidentschap vrijmaken voor zijn vrouw Grace. Zij zou zich volgens de neef concentreren op een nieuw project: het bouwen van de Universiteit Robert Mugabe. De bouw van die universiteit, die in augustus werd aangekondigd, heeft tot veel kritiek geleid, aangezien hervormingen die door Robert Mugabe werden opgelegd de Zimbabwaanse economie hebben geruïneerd.

Robert Mugabe zou in ruil voor zijn ontslag akkoord zijn gegaan met een pensioen van 8,4 miljoen euro, maar daarover wilde Leo geen commentaar geven.