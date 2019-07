Neef laat lichaam beruchte Amerikaanse gangster na 85 jaar opgraven Joeri Vlemings

31 juli 2019

10u17

Bron: The Guardian, RTV6 14 22 juli 1934. De beruchte Amerikaanse gangster John Dillinger stapt een bioscoop in Chicago buiten. De FBI staat hem op te wachten en opent het vuur. Drie schoten zijn fataal voor de 31-jarige Dillinger. Dé ‘Public Enemy’ van de jaren 30 was dan wel een crimineel, velen zagen in hem een moderne Robin Hood en droegen hem op handen. De familie van Dillinger wil zijn lijk nu ruim 85 jaar later laten opgraven.

De exhumatie zou, volgens de toelatingspapieren van 3 juli, op 16 september gebeuren op vraag Dillingers neef, Michael C. Thompson. Waarom, is niet duidelijk. De opgraving zou kaderen in een nieuwe tv-documentaire over Dillinger en zal alleszins een antwoord kunnen bieden op de complottheorie als zou Dillinger niet in het bewuste graf liggen. Dat graf op het kerkhof van Crown Hill in Indianapolis is een toeristische attractie.

Een van de hardnekkige geruchten rond Dillinger is dat zijn familie de FBI om de tuin leidde en de verkeerde man liet doodschieten. Tot vandaag bestaat de twijfel of het wel degelijk Dillinger was die stierf bij de schietpartij. Zo maakte de lijkschouwer geen gewag van enkele littekens van Dillinger, vermeldde hij bruine ogen terwijl Dillinger er grijze had en schreef hij het lijk kinderziektes toe die Dillinger nooit had gehad. De FBI deed die onduidelijkheden af als “fouten in het autopsierapport”.

De exhumatie belooft niet eenvoudig te worden. Enkele dagen na de begrafenis van zijn zoon liet de vader van Dillinger de kist herbegraven onder een beschermkap van beton en schroot, met daarop nog eens vier platen van gewapend beton, weet historica Susan Sutton. Daar zullen ze dus op een of andere manier moeten doorgeraken. De betonlagen moesten eventuele vandalen weghouden. De Dillingers kregen na de dood van de gangster aanbiedingen om het lichaam tentoon te stellen. De schrik zat er bij de familie daarom in dat het lijk zou worden gestolen.

Volgens de FBI pleegde de bende van John Dillinger tijdens de Grote Depressie in de jaren 30 een bloedige reeks bankovervallen in de Midwest, waarbij tien mensen om het leven kwamen. Dillinger werd nooit veroordeeld voor moord. Sommigen prezen Dillinger als een soort van volksheld omdat hij banken beroofde in een periode dat die heel wat mensen uit hun huizen en boerderijen lieten zetten. “Hij stond ook bekend als iemand die heel vriendelijk was, zelfs tijdens zijn overvallen. Een vreemde combinatie”, verklaart Sutton.

Dillinger ontsnapte in maart 1934 nog uit een gevangenis in Indiana, dankzij een pistool gekerfd uit hout. Hij zat toen vast in afwachting van zijn proces voor de moord op een politieagent uit Oost-Chicago. Tijdens zijn vlucht onderging hij plastische chirurgie om zijn gezicht onherkenbaar te maken. Hij zou ook geprobeerd hebben zijn vingerafdrukken weg te vagen met zuur.

De FBI nam hem enkele maanden later te grazen aan het Biograph Theater in Chicago. Hij ging er de film ‘Manhattan Melodrama’ zien, samen met zijn vriendin Polly Hamilton en met Anna Sage. Die laatste - de ‘Lady in red’ genoemd in de kranten - lapte Dillinger erbij. De FBI bedreigde de bordeelhoudster van Roemeense afkomst met uitzetting.

In de film ‘Public Enemies’ (2009) van Michael Mann gaf Hollywoodster Johnny Dep gestalte aan het personage van John Dillinger.