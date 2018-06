Neef (25) dreigt ermee jarenlange affaire met tante (35) te onthullen: zij steekt hem dood "uit zelfverdediging" jv

06 juni 2018

12u21

Bron: mysanantonio.com 0 Andira Abdelaziz (nu 37) staat in San Antonio in de Amerikaanse staat Texas terecht voor de moord op haar 25-jarige neef Mohammed Abdelaziz op 9 augustus 2016. Toen de Palestijnse Amerikaan ermee dreigde hun verhouding te onthullen aan de familie, stak de tante hem dood. Op haar proces beweerde ze dat Mohammed Abdelaziz haar mishandelde. Ze vreesde voor haar leven en handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging.

Mohammed Abdelaziz, een afgestuurd jurist, werd op 9 augustus 2016 dood teruggevonden voor het huis waar neef en tante beiden woonden. Andira had Mohammed neergestoken met een mes. Hij had nog geprobeerd weg te rijden met zijn auto, maar crashte op de oprit tegen het huis.

Andira was al op haar veertiende getrouwd met de broer van Mohammeds vader. De 37-jarige Amerikaanse van Palestijnse afkomst had al drie jaar een geheime verhouding met haar neef, waarover ze voor de rechter verklaarde dat ze mishandeld werd. Andira pleit onschuldig op de aanklacht van moord, omdat ze naar eigen zeggen handelde uit zelfverdediging. Haar advocaat zei dat Mohammed "haar voor verrot uitschold" en haar nog net voor de moord met zeker honderd sms'jes had bedreigd. Hij sloeg haar, ook in het openbaar, en noemde haar in sms-berichten geregeld een "hoerendochter" of nog erger.

Met de dood bedreigd

Uit het sms-verkeer zou ook blijken dat Mohammed haar liet weten dat hij naar huis zou komen om door de raam te kijken of ze wel in de zetel sliep. Anders ging hij ervan uit dat Andira met haar man, de oom van Mohammed, in bed zou liggen. "Dan is je leven en dat van je kinderen voorbij, dan ga je eraan", klonken de doodsbedreigingen. Andira voelde zich fysiek erg geïntimideerd door de kolos van 1m95 en 96 kg. De kerel nam ook voorgeschreven medicatie om zijn woedeaanvallen onder controle te houden.

Op de dag van de moord stond Mohammed voor de deur en bleef hij maar aanbellen, getuigden Andira en haar tienerzoon. De drieste neef stampte op de ramen, terwijl Andira's kinderen erop stonden te zien. Toen hij binnenstormde, sloeg hij Andira met zijn vuist in het gezicht, in de maag en op de rug. Ze belde de politie niet omdat ze hoopte dat hij zou kalmeren, zei ze. Ze was ook bang dat de affaire zou uitkomen. Dat zou een ramp zijn voor de kinderen en ze vreesde ook een eremoord, omdat ze de familie dan beschaamd zou hebben.

Keukenmes

De politie werd uiteindelijk toch gebeld voor een inbraak. Ter plaatse zei Andira dat het een misverstand was en Mohammed werd niet opgepakt. Eens de agenten weer weg waren, stak Andira haar neef in de rug met een lang keukenmes. Ze doorboorde zijn hart. Hij bloedde dood op de oprit van het huis.

Nog opvallend: de voormalige buurvrouw, Bridget Gatewood, had de scène aan de oprit gefilmd met haar iPad. Toen ze die terugkreeg van de politie, waren video's en foto's verdwenen en was haar scherm kapot. Dat getuigde ze maandag. Gatewood had overigens nog geprobeerd Mohammed te reanimeren tot de ambulanciers er waren.

Andire Abdelaziz riskeert bij veroordeling een levenslange gevangenisstraf.