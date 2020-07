Nederlandse zweefvliegers omgekomen bij botsing boven Duitsland: bewoners hoorden harde knal Maarten van Ast en Caspar Naber

11 juli 2020

17u37

Bron: AD 2 Bij een botsing tussen twee Nederlandse zweefvliegtuigen boven het Duitse Dülmen, zo’n 50 kilometer over de Nederlandse grens bij Winterswijk, zijn beide vliegers vanmiddag om het leven gekomen. Dat heeft de brandweer bevestigt tegenover Duitse media. Een van de slachtoffers is een man van eind twintig.

Het ongeluk gebeurde aan het begin van de middag in een dunbevolkt gebied met boeren en landerijen tussen Dülmen en Lüdinghausen. “Enkele bewoners en passanten hoorden rond 13.40 uur een harde knal in de lucht en zagen daarna twee zweefvliegtuigen neerstorten”, zegt een politiewoordvoerster tegen het Algemeen Dagblad. De toestellen kwamen terecht in een veld aan de rand van een bos.

De wrakstukken met Nederlandse registratienummers liggen een paar honderd meter van elkaar verwijderd. Reddingswerkers troffen een van de zweefvliegers aan bij het wrak van zijn toestel, het andere slachtoffer werd pas later gevonden. Hij had blijkbaar nog geprobeerd zich uit het toestel te bevrijden. Politieagenten en leden van de vrijwillige brandweer vonden zijn lichaam zo’n 200 meter van de crashplek verwijderd in het bos.

Omdat in het begin niet duidelijk was hoeveel inzittenden zich in beide toestellen bevonden, werd een uitgebreide zoekactie opgestart. Daarbij trokken de politieagenten en brandweerlui in een menselijke keten door het bosgebied en aangrenzende veld. Daarbij kregen ze vanuit de lucht ondersteuning van een politiehelikopter.

Zeer ervaren

De vliegclub van een van de slachtoffers, Aero Club Salland, bevestigt het tragische ongeval van hun lid. Het ging om een zeer ervaren vlieger, die al vanaf zijn tienerjaren vloog. Het andere slachtoffer was geen bekende van de club in Overijssel, maar diens toestel is ook uit Nederland afkomstig.

Over de toedracht van de botsing is nog niets bekend. “De Duitse federale dienst voor onderzoek naar vliegtuigongevallen is onderweg naar de bewuste plek”, aldus de politiewoordvoerster. Evenmin is volgens haar duidelijk of de twee zweefvliegers wilden landen op het nabijgelegen vliegveldje.

Volgens de luchtverkeersleiding van vliegveld Borkenberge was daarvan geen sprake. “Indien ze dat hadden gewild dan zouden ze wel contact hebben gezocht en zich aangemeld hebben en dat deden ze niet”, zegt een van de luchtverkeersleiders. Op het vliegveldje bevindt zich ook een zweefvliegclub maar bezoek uit Nederland is volgens hem niet gebruikelijk. “Ik heb hier nog nooit Nederlandse zweefvliegers zien landen. Wel af en toe eens een sportvliegtuigje.”

De weersomstandigheden vanmiddag waren volgens hem goed. “Enkele leden van onze zweefvliegclub waren eveneens in de lucht. Geen van hen kreeg iets mee van het ongeluk. Wij evenmin”, aldus de functionaris.



