Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij na arrestatie bij Area 51 Karlijn van Houwelingen & Ruben Koenes

12 september 2019

20u50

Bron: AD.nl, ANP 0 De twee Nederlandse YouTubers die gisteren werden gearresteerd nadat zij de Amerikaanse legerbasis Area 51 probeerden binnen te dringen, zijn op borgtocht vrij. De mannen moesten allebei 500 dollar betalen om de gevangenis te verlaten.

De vrijlating volgt kort op een statement van de lokale politie van Nye County. Zij bracht de arrestatie van Ties Ganzier (20) en Govert Sweep (21) bewust naar buiten om een punt te maken. “We willen dat mensen zich realiseren dat we geen grapje maken,” zegt agent David Boruchowitz.

Er worden wel vaker mensen aangehouden rondom de mysterieuze legerbasis Area 51, maar de lokale politie is deze periode echter extra op haar hoede, laat Boruchowitz weten. Op 20 september staat immers een bestorming van de militaire basis gepland. Hoewel het wel degelijk lijkt te gaan om een uit de hand gelopen internetgrap, hebben op Facebook ruim een half miljoen mensen toegezegd aanwezig te zijn.

“Bij inschikkelijke mensen die vooral dom zijn geweest, gebruiken we weinig geweld", vertelt hij. “Maar als mensen doorzetten en zich verzetten, is het gebruik van dodelijk geweld toegestaan.” De twee Nederlanders vielen vooral in die eerste categorie van domoren, zo lijkt het. “Iedereen die verboden terrein betreedt rond een plek die van belang is voor de nationale veiligheid is zeker niet erg intelligent.”

Het onbevoegd betreden van het terrein wordt in Amerika gezien als ‘trespassing’. Er staan straffen op die uiteenlopen van duizend dollar boete tot zes maanden gevangenisstraf. Sweep en Granzier komen er vanaf met een geldboete van 700 dollar. Na het betalen van de boete mag het tweetal terugkeren naar Nederland.