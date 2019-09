Nederlandse YouTubers gearresteerd bij Area 51 in VS Redactie

12 september 2019

07u42

Bron: AD.nl 0 De politie van Nye County zegt dinsdag twee Nederlanders te hebben gearresteerd, die het zwaar beveiligde Area 51 in Nevada wilden binnendringen. Volgens lokale media gaat het om de Nederlandse YouTubers Ties Granzier (20) en Govert Sweep (21).

De twee werden gesnapt in hun auto op de zogenaamde Nevada National Security Site (nabij Area 51) in Nye County, toen ze al enkele kilometers het terrein waren binnengedrongen. Volgens de lokale televisiezender FOX5 verklaarde het duo dat ze heel goed Engels begrepen, maar bewust de borden ‘Do Not Enter’ en ‘ No Trespassing’ (verboden toegang) te hebben genegeerd, omdat ze het terrein wilden verkennen.

Toen Granzier vertelde dat hij een YouTuber is en een video voor zijn kanaal wilde maken - hij heeft 735.000 volgers - besloot de politie de auto te doorzoeken. Daarbij werden enkele camera’s, een drone en opnames, die al van het terrein waren gemaakt, gevonden. Beide Nederlanders werden daarop gearresteerd en vastgezet in de gevangenis van Nye County bij Las Vegas.

Area 51, onderdeel van de Nevada National Security Site, is een geheime testlocatie van de Amerikaanse luchtmacht in de woestijn van Nevada, waarover al decennia geruchten gaan. In het gebied zou buitenaards leven zijn waargenomen.

Bekijk ook: Zorgen over ‘bestorming Area 51'