Nederlandse weduwe vervalst overlijdensakte van haar man om zichzelf dood te laten verklaren

11 oktober 2019

16u38

Een Nederlandse vrouw heeft een overlijdensakte vervalst om zich dood te laten verklaren. Daarmee probeerde ze onder schulden uit te komen die haar overleden echtgenoot had nagelaten.

Een zeer opmerkelijke kwestie, constateerde de officier van justitie vandaag in de Utrechtse rechtbank. De vrouw (54) moest voor de rechter verschijnen voor valsheid in geschrifte met een officiële akte. “Aan de ene kant een bijzonder triest geval, aan de kant een keiharde tegenwerking van ons systeem.’’

De man overleed in 2017. Hij liet veel schulden achter, die op de schouders van de weduwe terechtkwamen. Ze werkte in het verleden als grafisch vormgever en besloot haar vaardigheden in te zetten op een creatieve, maar onwettige manier. Ze nam de overlijdensakte van haar man over en vulde haar eigen gegevens in. Het vervalste document stuurde ze uit naam van een bewindvoerder naar de gerechtsdeurwaarder, die schulden bij haar inde. Op deze manier hoopte ze onder betaling uit te komen. Ook diende de vrouw een vervalste akte van nalatenschap in bij de rechtbank.



De fraude kwam aan het licht doordat de gegevens niet klopten met informatie uit de Basisregistratie Personen bij de gemeente. Aanvankelijk ontkende ze het bedrog, maar in tweede instantie gaf ze openheid van zaken. Ze stond met de rug tegen de muur, schetste haar advocaat André Bijl. “Haar schuldenlast is meer dan 10.000 euro en ze heeft psychische klachten.’’ Een depressie en angststoornis weerhielden haar er ook van om nu naar de rechtbank te komen.

Diefstal

De vrouw werd eerder dit jaar veroordeeld wegens diefstal. Eerder ontdekte de politie een hennepkwekerij in haar huis. Ze werd daarvoor vervolgd, maar er volgde vrijspraak omdat een ander voor de plantage verantwoordelijk was. Maar de schade die de installatie aanrichtte, verhaalden de stroomleverancier en woningverhuurder wel op de vrouw.

De officier van justitie had enige moeite met het formuleren van een strafeis gezien de ‘persoonlijke ellende’ van de verdachte. Een geldstraf vond hij niet passend vanwege haar uitkering en grote schuld. Hij eiste aanvankelijk een werkstraf van 80 uur, maar na het pleidooi van de advocaat wijzigde hij dat in een maand voorwaardelijke gevangenisstraf.

De politierechter zei dat ze het heel treurig vindt dat de vrouw zichzelf dood probeerde te laten verklaren en legde de maand voorwaardelijke gevangenisstraf op. Maar met het aan de laars lappen van de wet moet het nu wel afgelopen zijn, zei ze waarschuwend tegen de raadsman.