Nederlandse websites met grof seksueel geweld offline gehaald

12 maart 2020

19u00

Bron: Belga 1 De Nederlandse politie en justitie hebben websites uit de lucht gehaald die video's met zeer grof seksueel geweld aanboden. De man achter de websites, getiteld 'DarkScandals', is opgepakt. Het gaat om een 32-jarige man uit Barendrecht. De onderzoeksrechter in Rotterdam heeft vandaag bepaald dat hij voorlopig blijft vastzitten.

De sites waren zowel onder- als bovengronds actief, op het reguliere internet en op het darkweb. Volgens het Openbaar Ministerie bestond het aangeboden materiaal overwegend uit stuitende video's van onder meer echte verkrachtingen, mishandelingen en afpersingen, van veelal jonge vrouwen. Ook zijn er enkele kinderpornografische films verkocht of verspreid. De Barendrechter beweert dat het materiaal in scène was gezet.

De websites waren zogeheten 'pay to view'-sites, waarbij de bezoeker tegen betaling video's of foto's kon verkrijgen. Klanten betaalden in bitcoins. Betalen hoefde niet als de gebruiker zelf materiaal van gelijksoortige aard uploadde.



De autoriteiten hadden de man ook al in het vizier in verband met twee fiscale misdrijven. Daarvoor wordt hij ook vervolgd.

Het onderzoek naar de websites kwam op gang door informatie van Europol en opsporingsautoriteiten in de Verenigde Staten. Ook de Duitse politie heeft meegewerkt aan het onderzoek.