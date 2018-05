Nederlandse vrouw zwaargewond na ongeval met kart in Walibi Holland ADN

05 mei 2018

18u34

Bron: De Telegraaf, Looopings 1 Een Nederlandse vrouw is vandaag ernstig gewond geraakt bij een ongeval in pretpark Walibi Holland in Biddinghuizen, Flevoland. De vrouw crashte met een kart.

Het ongeluk op de Red Bull Kart Fight Exhibition Track zorgde voor paniek onder de bezoekers, zo vertelt een getuige aan Looopings. “Het lijkt alsof ze tegen de reling is geknald. Er was veel bloed te zien”, klinkt het. “Haar familieleden begonnen keihard te schreeuwen.”

Medewerkers schoten de gecrashte vrouw meteen te hulp. Niet veel later kwam een traumahelikopter ter plaatse. Het slachtoffer werd uiteindelijk per ambulance zwaargewond naar het ziekenhuis gevoerd. Het attractiepark bevestigt dat er een incident is geweest en onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Ai, wat heftig :-(. Is er wel iemand bij je zodat je erover kunt praten? Wij vinden het heel erg wat er gebeurd is. ^Anouk Walibi Holland(@ WalibiHolland) link

Vanuit het reuzerad #walibi ...iets teveel #hardgaan pic.twitter.com/VRicPtqv4f Thijs Bakker(@ thijsbakker) link