Nederlandse vrouw in Australië vermoord terwijl ze aan het skypen was Redactie

31 januari 2020

13u24

Bron: 7 News 30 Dat melden verschillende Australische media, waaronder 7News . Een Nederlandse vrouw is eerder deze week op vreselijke wijze vermoord in Australië. Maud Steenbeek (61) was aan het skypen met een familielid toen ze neergestoken werd in haar woning in Melbourne.

Steenbeek was moeder van twee kinderen en werkte als yogalerares. Ze was aan het videobellen met een familielid toen Xochil O’Neill (28) haar huis binnendrong, haar besloop en neerstak. De verbinding werd kort daarop verbroken.

Het familielid schakelde in paniek de zoon van Maud in. Die haastte zich naar haar huis in de buitenwijk Heidelberg, maar kwam te laat. Zijn moeder lag al dood op de grond.

Verdachte opgepakt

De zoon viel daarop meteen de dader aan, die zich nog in het huis bevond. De Australische politie heeft de 28-jarige man opgepakt. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Volgens buren had Steenbeek net voor haar dood nog geroepen dat de indringer “meteen haar huis moest verlaten”.

Mogelijk was de man verward. Volgens buurtgenoten woont hij in de buurt en had hij al vaker vreemd gedrag vertoond. Of de twee elkaar kenden, is niet bekend.



Grote bloemenzee

De familie van de vrouw is naar Australië afgereisd voor de uitvaart en om haar twee zonen bij te staan. Bij haar woning ligt inmiddels een grote bloemenzee. Haar zonen brachten ook een statement uit.



“Lieve moeder. Je was de meest geweldige, sterke, onafhankelijke, liefhebbende moeder en vrouw die we ooit hebben ontmoet”, klonk het. “Je gaf ons kracht toen we zwak waren, je gaf ons leiding toen we verloren waren en je toonde ons liefde toen we haat voelden. We voelen ons leeg nu je er niet meer bent, maar je kracht en geest zullen ons voor altijd verenigd houden.”

The sons of Heidelberg West woman Maud Steenbeek, who was murdered in her home while on a Skype call with her brother on Tuesday night, have released a heartbreaking tribute to their "strong and loving mother". #7NEWS https://t.co/RBiqQxxifR 7NEWS Melbourne(@ 7NewsMelbourne) link