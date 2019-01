Nederlandse vrouw glijdt uit over pot mayonaise in de supermarkt en krijgt 11.500 euro schadevergoeding Thijs Bentvelzen

02 januari 2019

21u47

Bron: AD.nl 0 Een 23-jarige vrouw uit het Nederlandse Veenendaal heeft een schadevergoeding van 11.500 euro gekregen nadat ze in een lokale supermarkt over een gevallen pot mayonaise was uitgegleden. Dat zegt Frederik Lieben van JBL&G, het Amsterdamse letselschadebureau dat de zaak behandelde.

Een vakkenvuller had de pot uit zijn handen laten vallen en was daarna zonder de troep op te ruimen of het gebied af te zetten, weggelopen. Huilend van pijn en onder de mayonaise zou de uitgegleden vrouw vervolgens naar de servicedesk zijn gestrompeld voor hulp. Omstanders en winkelpersoneel zouden volgens het slachtoffer geen vinger hebben uitgestoken om te helpen.

In het ziekenhuis werd later een scheur in de meniscus van de vrouw vastgesteld.



Het slachtoffer schakelde het letselschadebureau in om de winkel aansprakelijk te stellen. De verzekeraar van de supermarkt heeft nu een schikking met het slachtoffer getroffen. Volgens Lieben worden zulke hoge bedragen wel vaker uitgekeerd voor soortgelijke gevallen: “Het gaat niet alleen om ziekenhuiskosten, maar een slachtoffer kan ook vaak lange tijd niet werken, heeft mogelijk hulp nodig in het huishouden en ook de emotionele schade is niet gering.’’

