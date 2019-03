Nederlandse vrouw en Duitse man gered uit Spaans 'horrorhuis': koppel troggelde bijna 2 miljoen euro af van ouderen, die daarna “onverwachts” stierven TT

07 maart 2019

17u12

Bron: ANP, El Mundo 0 De Spaanse autoriteiten zeggen een oudere Nederlandse vrouw en Duitse man te hebben gered uit een “horrorhuis” in Cádiz. De twee waren gedrogeerd, opgesloten en kregen sondevoeding. Twee personen zijn opgepakt, de politie vermoedt dat ze geld aftroggelden van verschillende oudere personen, waarvan er meerdere in verdachte omstandigheden zijn overleden.

De Guardia Civil in de zuidelijke stad Cádiz meldt dat twee verdachten, van Duits-Cubaanse origine, zijn aangehouden. Zij zouden vriendschap hebben gesloten met oudere personen, om vervolgens hun eigendommen te stelen. Het stel harkte zo in vier jaar tijd zo'n 1,8 miljoen euro binnen. Vier vermeende slachtoffers zouden bovendien “onverwachts zijn gestorven”.

Het misbruik kwam aan het licht toen de politie een onderzoek instelde naar de vermissing van de 101-jarige Duitse vrouw Maria Babes. De Spaanse politie kreeg een vraag van de Duitse collega’s omdat de vrouw vermist was.

De Guardia Civil vond haar in slechte toestand terug in een verzorgingstehuis. De vrouw vertelde de politie dat ze eerder op het eiland Tenerife was benaderd door een koppel, dat aanbood voor haar te zorgen. Ze brachten haar vervolgens naar een huis in Cádiz, waar ze maandenlang zou zijn vastgehouden. Nadat haar gezondheidstoestand verslechterde, werd ze naar het verzorgingstehuis gebracht.

Van 162.000 naar 300 euro

“In oktober had ze ruim 162.000 euro op de bank. Nadat dat koppel in haar leven was verschenen, was daar midden december minder dan 300 euro van over”, meldt de Guardia Civil. “Haar huis op Tenerife is verkocht, maar daar heeft ze geen euro van teruggezien.” De politie bezocht en ondervroeg Babes verschillende keren, tot het onderzoeksteam voldoende elementen had verzameld om het koppel te kunnen arresteren en huiszoekingen uit te voeren.

Maar de verdachten haalden Babes een dag voor hun aanhouding nog uit het verzorgingstehuis. De vrouw stierf vijf uur later om een onduidelijke reden, liet het koppel weten aan het verzorgingstehuis. De twee lieten haar lichaam vervolgens snel cremeren, zodat er geen lijkschouwing kon worden uitgevoerd.

Tickets naar Cuba

Toen de politie het koppel een dag later oppakte en een huiszoeking uitvoerde, vonden ze twee vliegtuigtickets naar Cuba. Ook ontdekten de agenten dat het koppel nog een woning huurde, waar ze de Nederlandse vrouw en de Duitse man aantroffen. De Guardia Civil spreekt over een “horrorhuis” met tralies voor de ramen. Hun precieze leeftijd is niet bekendgemaakt, wel dat ze opgesloten zaten, gedrogeerd werden en sondevoeding kregen. Volgens de politie was het duidelijk dat het koppel de twee gewoon wou achterlaten bij hun vlucht naar Cuba.

De Nederlandse en de Duitser werden in het ziekenhuis opgenomen, waar hun toestand ondertussen is verbeterd. Onderzoek wees uit dat de Nederlandse vrouw door het koppel werd verplicht bij de notaris te laten vastleggen dat ze haar erfenis aan hen zou afstaan.