Nederlandse vrouw dood na val in rivier Canada

ADN

03 augustus 2018

13u05

Bron: ANP

Een Nederlandse vrouw is in het westen van Canada omgekomen bij een ongeval waarbij zij in de rivier de Campbell is gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om een vrouw van ongeveer zestig jaar. Haar man getuigde dat ze was uitgegleden en onder water verdween.