Nederlandse vrouw (75) overleden na ‘sprong’ van cruiseschip

18 oktober 2019

10u22

Bron: AD.nl 0 Een 75-jarige Nederlandse vrouw is vorige week overleden nadat zij ‘vrijwillig’ de zee in was gesprongen vanaf haar cabinebalkon op een cruiseschip. Het lichaam van de vrouw werd pas de volgende ochtend gevonden in Spaanse wateren nabij de Straat van Gibraltar, na een grote zoekactie met meerdere NAVO-schepen, de Spaanse kustwacht en reddingshelikopters.

Op donderdag 10 oktober rond half elf 's avonds zagen getuigen de vrouw volgens cruiseorganisator Costa Cruises vrijwillig springen van het achtste dek van het Italiaanse schip Costa Pacifica. Dat was onderweg van het Portugese Madeira naar het Spaanse Malaga. De dame belandde in het water en na melding hiervan maakte het immense cruiseschip rechtsomkeert om de vrouw te zoeken.

De bemanning kreeg daarbij hulp van vier schepen van de kustwacht van de NAVO (MARCOM), meerdere lokale schepen en twee helikopters die zochten naar de vrouw. Pas de volgende ochtend om negen uur werd het lichaam van de vrouw gevonden door een reddingsboot van de Spaanse kustwacht en vervolgens vervoerd naar Algeciras in Zuid-Spanje.



De bemanning werd ingeschakeld door de cabinepartner van de vrouw, die getuige was van een ‘vrijwillige sprong’ van het balkon, aldus de verklaring van Costa Cruises. Het is niet duidelijk of de vrouw in zee wilde duiken, of zichzelf van het leven wilde beroven. Direct werd een zoek- en reddingsactie gestart en werden ook beelden bekeken van beveiligingscamera's aan boord.

De Italiaanse organisator van de cruise biedt zijn condoleances aan de familie van de vrouw aan. Costa Cruises ‘moet met spijt bevestigen dat in de avond van 10 oktober een 75-jarige vrouw overboord raakte’. “Na het ontvangen van de informatie ging het schip direct terug om de omgeving te doorzoeken. Ook zijn de lokale hulpdiensten ingeschakeld.’’ Costa Cruises geeft geen verdere informatie over de 75-jarige vrouw.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het inderdaad om een Nederlandse vrouw gaat. Het ministerie staat in contact met familieleden van het slachtoffer.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

