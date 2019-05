Nederlandse vrouw (48) sterft op mysterieuze wijze tijdens trip in VS Caspar Naber

21 mei 2019

23u04

Bron: AD.nl 6 De politie in de Amerikaanse staat Idaho onderzoekt de raadselachtige dood van een Nederlandse vrouw. Ze verdween zaterdagnacht uit de camper waarmee zij en haar man een rondreis van vier weken maakten. Het levenloze lichaam van Eljo Veldman (48) uit Rijswijk werd zo'n zes uur later gevonden in een nabijgelegen rivier.

Veldman en haar partner Ronald Heidenreich stonden met hun gehuurde camper op South Tourist Park, een kampeerterrein aan de Snake-rivier ten zuiden van de stad Idaho Falls.

Alarm

“Ze gingen zaterdagavond omstreeks tien uur slapen, vertelde mijn broer me over de telefoon”, zegt Ronalds broer René tegen het AD. “Toen hij 's nachts rond half vier opstond om te gaan plassen, was Eljo volgens hem verdwenen. Hij zocht haar nog in de omgeving, maar tevergeefs. Daarna sloeg hij alarm.” De politie startte een zoekactie en vond rond 10 uur zondagmorgen Eljo's lichaam in de rivier, aldus René.

Alle opties open

De politie gaat tot nu toe niet uit van een misdrijf, maar houdt wel alle opties open. De nabestaanden staan voor een raadsel. “Wij hebben geen enkele reden om aan te nemen dat Eljo kampte met psychische problemen en dat het gaat een wanhoopsdaad’’, verzucht René. Hij reist morgen af naar Idaho om zijn broer te ondersteunen: “Dan horen we hopelijk de uitslag van de autopsie. Die vindt op dit moment plaats (22 uur Belgische tijd, 14 uur in Idaho).’’

Zijn broer en schoonzus vertrokken eind april voor een vierweekse kampeervakantie naar de Verenigde Staten. “Iets wat ze al eerder ook al deden in Canada. Eljo en Ronald zouden de 30ste terugkomen.’’ Verdere details over het leven en werk van Eljo wil de zwager niet kwijt: “Dat lijkt me nu nog niet gepast. Voor ons staat voorlopig één ding voorop: Eljo's lichaam zo snel mogelijk naar Nederland halen.’’