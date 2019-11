Nederlandse vliegt ruim 26 jaar in de cel in Turkije wegens cocaïnesmokkel in haar ondergoed Tom Tates

20 november 2019

18u00

Bron: AD.nl 0 De 28-jarige Naomi M. uit het Nederlandse Venlo werd in november vorig jaar op Atatürk Airport in Istanbul gearresteerd omdat ze ruim 5,3 kilo cocaïne in haar ondergoed had verstopt. Vandaag is ze door een Turkse rechter veroordeeld tot een celstraf van 26 jaar en drie maanden. M. was op doorreis uit Brazilië en zei na haar aanhouding dat ze dacht dat er alleen bankbiljetten in de pakketjes zaten.

Naomi M. viel, zo meldden Turkse media vorig jaar, op door haar nerveuze, angstige gedrag. De politie nam haar mee naar een aparte ruimte en doorzocht haar bagage. Daar werd niets in gevonden. Bij de inspectie van haar kleding en lichaam bleek dat ze een korset aanhad dat veel weghad van een kogelwerend vest. Daarin vond de politie 5 kilo en 359 gram cocaïne, verpakt in kleine plastic pakketjes.

Volgens de politie betrof het een koerier voor een internationaal drugskartel. In haar verklaring zei de Nederlandse dat ze niet wist dat ze drugs bij zich droeg. M. vertelde dat ze werkte als fotograaf en naar Istanbul was gekomen als toerist. Na het verhoor werd ze naar een vrouwengevangenis overgebracht, waar ze in voorarrest haar proces moest afwachten. Of de vrouw de celstraf volledig in Turkije moet uitzitten, is nog niet helemaal duidelijk. Mogelijk zal ze een verzoek indienen om naar een gevangenis in Nederland te kunnen gaan.