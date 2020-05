Nederlandse versoepeling coronamaatregelen: vanaf 1 juni terrasjes weer open kv

06 mei 2020

18u35

Bron: Belga, ANP, eigen berichtgeving 40 Ook Nederland zal de komende weken de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus versoepelen. Het kabinet van premier Mark Rutte wil vanaf volgende week mensen weer toestaan zich met drie of meer mensen buiten te begeven, zolang er wel anderhalve meter afstand wordt gehouden. Premier Rutte lichtte de nieuwe maatregelen vanavond toe tijdens een persconferentie.



Na bijna twee maanden is het tijd om de coronamaatregelen in zijn land te versoepelen, zei Rutte vandaag. “We kunnen Nederland alleen van het slot halen als iedereen zich verstandig gedraagt”, beklemtoonde hij.

Maatregelen

Vanaf 1 juni moet iedereen in Nederland die symptomen van Covid-19 vertoont, getest kunnen worden, lichtte “coronaminister” Hugo de Jonge toe tijdens de persconferentie. In geval van een positieve test, wordt er voortaan zoveel mogelijk ingezet op bron- en contactonderzoek om de mensen te traceren met wie een besmette patiënt in contact is geweest.

Het bezoekverbod in de woonzorgcentra wordt stap voor stap versoepeld. Vanaf aanstaande maandag mogen 25 centra in Nederland bezoek ontvangen. Als dat veilig kan verlopen, mogen ook andere rusthuizen bezoekers toelaten.

In Nederland worden kinderen aangemoedigd om hele dagen weer naar school te gaan. Anders neemt het aantal bewegingen op openbaar vervoer toe en dat is niet wenselijk, klinkt het.

Thuiswerken blijft, net zoals in België, nog zoveel mogelijk de norm.

De Nederlandse regering heeft ook beslist dat mensen niet meer dan drie bezoekers thuis van buiten het gezin mogen ontvangen. “De Nederlandse huizen zijn doorgaans niet zo groot. Behalve als je in een paleis woont.”

11 mei

Rutte kondigde aan dat vanaf 11 mei contactberoepen zoals kappers weer aan de slag mogen, alleen op afspraak en mits de klanten aantonen geen coronasymptomen te vertonen. Er dient op voorhand een intakegesprek plaats te vinden om te kijken of iemand een risico vormt.

Vanaf 11 mei mag iedereen ouder dan 12 jaar buiten sporten, mits respect voor de anderhalvemeterregel. Contactsporten kunnen dus niet.

Ook de bibliotheken mogen vanaf 11 mei weer open.

1 juni

Op 1 juni mogen terrassen ook weer open, op voorwaarde dat iedereen aan een tafeltje zit en anderhalve meter afstand houden. Er zullen maximaal tien mensen tegelijkertijd toegelaten zijn op het terras. Restaurants, bioscopen en theaters mogen vanaf dan ook weer de deuren openen, maar maximaal 30 mensen tegelijkertijd ontvangen. Vooraf reserveren is verplicht. Op 1 juni mogen musea ook weer de bezoekers ontvangen, maar dat aantal moet beperkt blijven en bezoekers dienen op voorhand kaartjes te kopen.

Middelbare scholen gaan vanaf dinsdag 2 juni weer open.

1 juli

Vanaf 1 juli wordt de maximumgrens van 30 personen verhoogd tot 100. Er kunnen vanaf dan ook weer congressen en bruiloften georganiseerd worden. Ook kerken en crematoria mogen vanaf dan weer de deuren openen voor maximaal 100 mensen en met respect voor de anderhalvemeterregel. Er zal dan ook weer gekampeerd mogen worden in Nederland.

Rutte dringt aan op zelfbeheersing en roept de burgers op om enkel het openbaar vervoer te gebruiken voor essentiële reizen en pleit ook voor gespreide werktijden om de druk op het openbaar vervoer te beperken. Vanaf 1 juni is de volledige dienstverlening van het openbaar vervoer weer van kracht. Afstand houden en mondkapjes dragen worden op het openbaar vervoer verplicht.

Rutte drukt de burgers op het hart dat ze mondkapjes mogen maken of kopen, maar dat medische mondkapjes voorbehouden moeten blijven voor de zorg.

1 september

Als alles goed gaat, kunnen volgens Rutte vanaf 1 september sauna’s, sportscholen, casino’s, coffeeshops en bordelen weer open.