Nederlandse vakantieparken te vaak schuilplekken voor criminelen Tobias den Hartog

21 februari 2018

11u12

Bron: AD.nl 0 Vakantieparken in Nederland zijn nog te vaak schuilplekken voor drugscriminelen, witwassers en mensenhandelaren. De politie moet de strijd opvoeren en ze schoonvegen. Een meerderheid in het Nederlandse parlement steunt een plan voor een landelijke aanpak van criminaliteit op vakantieparken.

"Steeds vaker worden recreatieparken schuilplaatsen van personen met criminele antecedenten. Deze louche figuren wanen zich daar onzichtbaar en onaantastbaar’’, zegt Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Madeleine van Toorenburg van de christen-democratische meerderheidspartij CDA. Het plan benoemt de zorgen die binnen de politie bestaan over criminaliteit rond deze parken, met name door drugscriminelen.

In een gisteren verschenen rapport waarschuwen rechercheurs ook dat er in Nederland een ‘parallelle economie ontstaat’ die kenmerken heeft van een ‘narcostaat’. De criminelen die hierachter zitten, maken ook gebruik van recreatieparken, zeggen rechercheurs. Zij zeggen extra capaciteit nodig te hebben om dit te kunnen bestrijden. Nederland telt ruim 1.500 terreinen met huisjes.

Steeds vaker worden recreatieparken schuilplaatsen van personen met criminele antecedenten Madeleine van Toorenburg

Bendes

Al eerder bleken rondreizende overvalbendes, deels uit Oost-Europa, vakantieparken te gebruiken als verblijfplaats. Zij kunnen daar langer anoniem blijven. Zo zouden op vakantieparken zelfs nieuwe bendes worden gevormd, spullen worden opgeslagen, of helers langskomen om zaken te doen.

In de aan België grenzende provincie Noord-Brabant, in de provincie Utrecht en in de oostelijke landstreek de Veluwe zijn daarom lokale actieplannen in werking om samen met bijvoorbeeld de Belastingdienst gangen na te gaan van gasten die langer op parken verblijven. "Maar het dreigt hen over de schoenen te lopen’’, zegt Van Toorenburg. "De politie geeft aan dat ze signalen hebben dat Oost-Europese roversbendes de recreatieparken gebruiken als uitvalsbasis. Zo lopen recreatieparken het risico om af te glijden en dat moet zo snel mogelijk effectief worden gestopt.’’

'Zorgmijders'

Daarnaast bleek uit recent onderzoek dat ook kwetsbare mensen, zoals 'zorgmijders' - mensen met psychische problemen die hulpverlening weigeren - naar recreatieparken uitwijken. "Hierdoor wordt hun problematiek vaak nog complexer. Bovendien weten we dat ook arbeidsmigranten er onder erbarmelijke omstandigheden bivakkeren."

In een rapport dat het Nederlandse kabinet vorige week openbaar maakte, stelden onderzoekers dat recreatieparken ‘soms (onbedoeld) als opvanglocatie voor diverse groepen kwetsbare burgers’ fungeren. In die studie is ook erkend dat er meer aandacht voor de parken moet komen, maar daarin is de rol van de politie nog niet onderstreept.