Nederlandse vaders voor de rechter nadat ze geld bezorgden aan hun zonen in Syrië

Bron: AD.nl 0 Geld doorspelen aan een Nederlandse Syriëganger is gelijk aan het financieren van terrorisme. Ook als die Syriëganger toevallig je zoon of je broer is. Daarom eiste het Nederlandse gerecht vanmorgen vier maanden cel (voorwaardelijk) voor de familieleden van Syriëgangers.

Schokschouderend zit Kais S. (47) uit Arnhem in Nederland voor de drie rechters. Hij stopt een paar keer met praten. Dan haalt hij diep adem en drinkt hij wat water. “Dit is een wrede beschuldiging", zegt hij via een tolk. “Waarom zou ik de mensen ondersteunen die mijn zoon van me afpakten?”



Kais ontkent niet wat hij heeft gedaan: in 2015 maakte hij 200 euro over naar iemand in Turkije, die tussenpersoon zou het geld bij Kais's zoon Jihad afleveren. “Ik wist niet dat dat strafbaar was.”

Dat is het wel, want zoon Jihad staat op de Nederlandse sanctielijst terrorisme. Hij reisde in 2014 op 16-jarige leeftijd naar Syrië en sloot zich daar aan bij IS. Pas na maanden kwam zijn vader er, naar eigen zeggen tot zijn afgrijzen, achter waar hij precies uithing: in Raqqa, de hoofdstad van het latere kalifaat. Weer later vroeg zijn zoon, volgens zijn vader voor het eerst en voor het laatst, om geld. “Ik weet niet precies waar hij het voor nodig had, maar ik had wel door dat zijn leven daar armoedig was. Ik had medelijden en wilde hem niet afstoten, dus heb ik geld overgemaakt.”

Meer dan 300 Syriëgangers

Kais is niet de enige die dat deed. Sinds 2011 vertrokken ruim 300 Nederlanders naar het strijdgebied in Syrië en Irak. Vermoedelijk maakten tientallen familieleden geld naar hen over. Vandaag moesten vier van die familieleden voorkomen in de Nederlandse rechtbank in Rotterdam. Naast vader Kais ook Aemad el M. (26) uit Den Haag, hij zou in 2014 slechts 90 euro hebben gegeven aan zijn broer en Syriëganger Yasin. Naar eigen zeggen was dat omdat zijn broer en diens vrouw op dat moment een kindje verwachtten.

Aanwijzingen dat Jihad dood is

Tegen Jihad zelf loopt ook een strafzaak in Nederland. Net zoals vele andere jihadisten wil justitie hem al bij verstek veroordelen. Vorige maand belandde zijn dossier echter in de koelkast omdat er aanwijzingen zijn dat hij al een tijd geleden omgekomen is. Kais: “Hij zei: als je meer dan twee maanden niets van me hoort, ben ik dood. Ik heb nu al meer dan twee jaar niets van hem gehoord. Dus ik ga er honderd procent van uit dat hij niet meer leeft."

De officier van justitie: “We zijn ons bewust van uw leed, van het verdriet over uw vertrokken zoon. Maar de financier houdt de strijd in stand en ook met weinig geld kunnen vreselijke dingen worden gedaan.” Justitie eist daarom vier maanden voorwaardelijke celstraf tegen Kais en tegen Aemed el M., die geld overmaakte naar zijn broer.

