Nederlandse vader ziet dochtertje uit skilift vallen: 7-jarig meisje ernstig gewond

HAA

12 januari 2020

19u46

Bron: ANP 0 Duitsland/Winterberg Een 7-jarig Nederlands meisje is vanmiddag in het Duitse Winterberg uit een skilift gevallen en ernstig gewond geraakt.

Het meisje zat met haar vader (38) in de lift, maar de man kon niet voorkomen dat ze rond 14.30 uur uit de gondel viel. De precieze omstandigheden van het ongeluk zijn nog onduidelijk, meldt de politie in Sauerland.

Zo is bijvoorbeeld nog niet uitgeklaard hoe het kind uit de skilift kon vallen. Evenmin is bekend hoe diep het kind is neergestort, en welke verwondingen ze heeft opgelopen.



Reddingswerkers en een spoedarts waren snel ter plaatse. Een reddingshelikopter werd opgeroepen, maar door de slechte weersomstandigheden kon die niet tot bij het gewonde meisje komen.



Het kind werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.