Nederlandse vader "gaat los" op Duitser die te dicht bij kinderen rookt

30 december 2019

15u36

Bron: NOS 0 Een Nederlander heeft een 66-jarige Duitse man het ziekenhuis in geslagen omdat die laatste te dicht bij de kinderen van de Nederlander rookte. De vader wilde niet dat zijn kinderen blootgesteld werden aan de rook van de sigaret.

Het Nederlands gezin, dat bestaat uit een koppel en twee kinderen van 3 en 1 jaar, was in München uit een trein gestapt en wilde met hun bagage en de twee kinderwagens de lift nemen. Daar stuitten ze op een rokende Duitser. De moeder sprak de roker aan en verzocht hem aan de kant te gaan zodat haar kinderen de rook niet zouden inademen. Toen de man weigerde, probeerde ze zijn sigaret af te pakken. Daar was de roker niet mee gediend en hij duwde de vrouw weg. Dat pikte haar partner (34) niet.

Volgens Duitse media “ging hij los” op de roker. De politie moest een einde aan het gevecht maken. Sindsdien zit de Nederlander vast. De Duitse politie meldde dat het slachtoffer onder meer met een wond in het ziekenhuis is opgenomen.

