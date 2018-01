Nederlandse vader eert overleden zoon met hashtag op Twitter Sanne Poot

17u57

Bron: AD 67 Twitter/RenMid Spijkenisse (Nissewaard)probeert de hashtag De Nederlandse René Middelkoop uit #BjörnMiddelkoop trending te maken. De hashtag verwijst naar zijn zoon die afgelopen maandag overleed aan hartfalen. "Ik zie het als een eerbetoon."

De familie heeft het erg zwaar met het verlies van de 31-jarige Björn. "Het was gewoon een hele goede jongen." Om stil te staan bij zijn leven roept vader René zijn volgers op om rond 18.30 uur naar You'll Never Walk Alone van Gerry and the Pacemakers te luisteren. "Deze muziek draaien we vandaag ook bij zijn afscheid. Het lijkt me mooi als meer mensen stil staan bij Björns leven."

Middelkoop startte de hashtag-actie vanochtend: "Er hebben sinds 10 uur vandaag al verschillende mensen aandacht aan geschonken. Alleen neemt de site de puntjes op de 'o' in Björns naam niet zo goed over, dus ik hoop dat het gaat lukken om trending te worden. De steunende berichten op Twitter doen me goed", aldus de vader van Björn.

De crematieplechtigheid van mijn zoon zal vanavond om 18.30u beginnen, hij zal binnen gedragen worden tijdens deze muziek. https://t.co/UgsSS40Pra Ik wil jullie vragen om het dan ook te spelen, alsjeblieft. Laten we #BjörnMiddelkoop tending maken! RT Zou mooi zijn. René 😢(@ RenMid) link

Hup, hup Twitter! Laatste eer voor #BjörnMiddelkoop #delen https://t.co/nMfMwAmwvJ 𝒮𝓅❤𝑒𝒹𝒩𝒾𝓀 (Niccolumn)(@ Spoednik67) link

De uitvaart van #BjörnMiddelkoop is vandaag om 18:30.

Het zou mooi zijn als #BjörnMiddelkoop dan trending is.

Als ❤️onder de riem van zijn familie.



Helpen jullie mee?



cc @RenMid пятьдесят оттенков Никиты(@ Charcastisch) link

Warme woorden waar je de ijzige kilte van dit verlies nog geen graad mee terugbrengt. Totaal onbetekenend maar oprecht en gemeend. Vind het verschrikkelijk. Kan me de pijn van het kwijtraken niet voorstellen. Alle kracht en liefde @RenMid voor jou en de jouwen. #BjörnMiddelkoop pic.twitter.com/C4SEy56uzd widtvoet(@ widtvoet) link