Nederlandse vaccinbedrijven maken zich zorgen om bedrijfsspionage in race naar coronavaccin

12 juni 2020

10u24

Bron: Belga, CBS News 4 In de race naar een coronavaccin liggen ook spionnen op de loer. De Nederlandse inlichtingendienst let scherp op pogingen van met name China om kostbare vaccinkennis te roven, zeggen experts in de krant De Telegraaf.

De Nederlandse geheime dienst AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) waarschuwde vooral voor spionage om technische kennis te stelen, maar farmacologische knowhow is in belang enorm toegenomen. Het land dat als eerste een vaccin ontwikkelt en het virus verslaat, kan daarmee de rol van wereldleider pakken, zeggen de experts.

In Nederland werken tal van laboratoria aan een vaccin tegen corona. Farmabedrijf Janssen in Leiden is een van de koplopers in de race waaraan meer dan honderd instellingen meedoen. Het bedrijf meldt dat het "alert" is op spionage. Het personeel is ingelicht over de risico's. Ook bij het universitair ziekenhuis Erasmus MC in Rotterdam, waar gewerkt wordt aan antistoffen tegen corona, is men extra oplettend. Het ziekenhuis werkt samen met Z-Cert, het nationale Computer Emergency Response Team voor de zorg. "Helaas hebben wij geconstateerd dat de gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal, ten tijde van de coronacrisis extra wordt aangevallen", laat het ziekenhuis weten.

Ook de Amerikaanse inlichtingendienst FBI waarschuwde eerder al voor hackers die zouden proberen om “waardevolle intellectuele eigendom” en gegevens met betrekking tot het onderzoek naar het coronavirus te stelen. “De mogelijke diefstal van deze informatie brengt de levering van veilige, effectieve en efficiënte behandelingsopties in gevaar”, zo verklaarde de FBI vorige maand.

