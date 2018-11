Nederlandse tv-figuur Frank Masmeijer bekent schuld aan drugsinvoer: "Ik ben ergens verstrikt in geraakt, waar ik niet meer uitraakte” KVE

30 november 2018

18u39

Bron: Belga 3 De Nederlandse ex-televisiepresentator Frank Masmeijer (57) geeft toe dat hij betrokken was bij de invoer van 467 kilo cocaïne via de Antwerpse haven. "Ik ben ergens verstrikt in geraakt, waar ik niet meer uitraakte", verklaarde hij vandaag voor het Antwerpse hof van beroep. Hij vindt wel dat het openbaar ministerie hem een belangrijkere rol toebedeelt heeft dan hij in werkelijkheid had. "Ik had absoluut niet de touwtjes in handen."

Masmeijer presenteerde in de jaren 80 en 90 onder meer de 'Holidayshow' en 'Dinges' op de Nederlandse televisie. "Hij kende succes en was geliefd als geen ander", pleitte zijn advocaat Kris Vincke. Toen die tv-shows eind jaren negentig werden afgevoerd, probeerde hij het in de horeca. Zijn brasserie Bastille in Sint-Niklaas ging echter failliet, waardoor hij schulden had.

Hij werd in oktober 2014 ingeschakeld om een partij cocaïne, verstopt in een pallet bananen, te gaan ophalen in de Antwerpse haven. Hij ontving daar 30.000 euro voor. Masmeijer beweert dat hij het geld aan zijn neef gaf, die havenarbeider was en die hem zou helpen bij de uithaling. De neef haakte af en Masmeijer kreeg het pallet niet mee. Zijn opdrachtgevers sloegen hem het ziekenhuis in en de lading coke werd in beslag genomen.

Het openbaar ministerie vorderde acht jaar cel voor Masmeijer. "Dat is in dezelfde rangorde als de leidinggevende figuren in deze zaak, terwijl mijn cliënt niet eens bij de beslissingen betrokken werd. Hij wist ook niet dat het om een partij van die omvang ging", pleitte Vincke.

Hij vroeg het hof om een celstraf deels met uitstel op te leggen. "Hij heeft al een hoge prijs betaald en dan heb ik het niet alleen over de fysieke afstraffing, die net zo goed zijn dood had kunnen zijn. Hij wordt al vier jaar opgejaagd door de Nederlandse media, zijn huwelijk is kapot en hij kan nog maar moeilijk aan de bak komen. Hij is van een zeer bekende en geliefde Nederlander verworden tot een paria en in dat opzicht vraag ik om een milde straf.”