Nederlandse trucker (58) wil helpen na crash en wordt doodgereden: “We zijn er kapot van” Sebastiaan Quekel Bron: AD.nl

29 april 2020

12u45 2 Bij een ernstige crash langs de Duitse A2 bij Castrop-Rauxel, nabij Dortmund, is gisteravond een Nederlandse vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Het gaat om de 58-jarige Marinus uit Rotterdam. De Nederlander kwam om het leven toen hij uitstapte om hulp te verlenen nadat een auto tegen zijn truck was geknald. Hij werd geschept door een andere auto en overleed ter plekke.

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond halfacht langs de Duitse snelweg. Een BMW-bestuurder verloor de macht over het stuur en botste bij de ingang van een parkeerplaats met behoorlijke snelheid tegen een geparkeerde vrachtwagen van Marinus.



"Hij was net bezig met het bereiden van een maaltijd toen hij een enorme klap hoorde”, vertelt een woordvoerder van het bedrijf waarvoor hij werkzaam was aan onze collega's van het Algemeen Dagblad. “Hij was erg geschrokken en belde ons op met de vraag wat hij kon doen. Vlak nadat hij vertelde dat hij wilde uitstappen om te helpen, werd de verbinding verbroken. Het is afschuwelijk, de medewerkster die hem aan de telefoon had is er heel emotioneel onder.”



De vrachtwagenchauffeur, met de telefoon nog in zijn hand, werd na het uitstappen van achteren aangereden door een Mercedes SUV. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Vier anderen die wilden helpen raakten gewond, van wie één ernstig. Die persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het is verschrikkelijk dat hij zijn wil om te helpen met de dood heeft moeten bekopen

Onder truck verdwenen

De crash kostte aan nog twee andere personen het leven. Het gaat om de bestuurders van de BMW en de Mercedes die bij het ongeval betrokken waren. Ook zij overleden ter plekke aan hun verwondingen.



De ravage bij de parkeerplaats was enorm. De BMW die tegen de vrachtwagen botste was bijna in zijn geheel onder de aanhanger van het voertuig verdwenen. De vrachtwagen moest eerst omhoog gehesen worden om het wrak te kunnen bergen. De bergingswerkzaamheden zijn vanochtend hervat.

Identiteit

Onderzoek van de politie moet uitwijzen hoe de twee aanrijdingen hebben kunnen gebeuren. De Duitse politie benadrukt dat de Nederlandse trucker de toegang tot de parkeerplaats niet blokkeerde.



Volgens zijn werkgever, een transportbedrijf uit het Zuid-Hollandse Middelharnis, gaat het om een chauffeur met de nodige ervaring. “Hij zat al een tijdje in het vak. Marinus was een stille kracht waar je altijd een beroep op kon doen. Het is verschrikkelijk dat hij zijn wil om te helpen met de dood heeft moeten bekopen. We zijn er kapot van.”

Het is verschrikkelijk dat hij zijn wil om te helpen met de dood heeft moeten bekopen