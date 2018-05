Nederlandse trucker (33) sterft onder berg gft-afval ADN

04 mei 2018

10u18

Bron: ANP 1 Een 33-jarige Nederlander is in Duitsland onder een berg gft-afval terechtgekomen en overleden. Dat gebeurde op het terrein van een biomassacentrale in het plaatsje Kirchlengern.

De man was een vrachtwagenchauffeur die net een lading afval had geleverd. Mogelijk is zijn eigen lading gaan schuiven. Het is nog niet duidelijk wat er precies is misgegaan, maar de politie gaat uit van een tragisch arbeidsongeval.

Op het moment van het ongeluk was het zoontje van de man in de cabine aan het slapen. Hij is opgevangen.

Tödlicher Unfall in #Kirchlengern. Arbeiter stirbt in #Biogasanlage @nwnews https://t.co/84M6c7AO4m Stefan Boscher(@ StefanBoscher) link