Nederlandse trouwstoet loopt uit de hand: agent knock-out geslagen ses aw

30 augustus 2019

18u22

Bron: AD.nl 12 Een bruiloftsgast die mee reed in een trouwstoet heeft vanmiddag in het Nederlandse Rotterdam een politieagent neergeslagen. Dat meldt de politie. Toen agenten de stoet controleerden vanwege onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, misdroegen enkele feestgangers zich. De politie zegt nog op zoek te zijn naar de man die de collega bewusteloos sloeg. Drie anderen zijn wel aangehouden.

Rond 16 uur kwamen de eerste meldingen over de trouwstoet die voor veel overlast zorgde. De klachten gingen over onnodig toeteren en gevaarlijk rijgedrag, maar ook over bruiloftsgasten die op autodaken zaten en het andere verkeer tegenhielden. Toen agenten de feestgangers wilden aanspreken, gingen ze ervandoor. Een politieman die een van de gasten wilde aanhouden, werd zo hard geslagen dat hij viel en korte tijd het bewustzijn verloor.



Te hulp schietende agenten achtervolgden de trouwstoet die weer verder was gereden. De auto’s werden alsnog stilgezet en zijn drie mannen opgepakt. Een van de auto’s bleek als gestolen geregistreerd te staan.



Het is niet voor het eerst dat bruiloftsgasten zich na een bruiloft misdragen op de Rotterdamse wegen. Leefbaar Rotterdam pleitte eerder al voor een keiharde aanpak van overlastgevende trouwstoeten.

