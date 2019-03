Nederlandse treinen rijden maandag pas na 7 uur TVC

17 maart 2019

18u54

Bron: Belga 0 De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben besloten om de dienstregeling van morgen pas na 7.06 uur op te starten. Voor die tijd rijden geen treinen, het nachtnet uitgezonderd, liet een woordvoerder vandaag weten.

Maandagochtend zijn er in Nederland acties tegen wijzigingen in het pensioenstelsel (AOW). Een deel van de NS-medewerkers sluit zich bij die acties aan en gaat pas na 7.06 uur aan het werk, 66 minuten later dan de bedoeling is.

De NS hebben besloten om ook geen vroege treinen te laten rijden en wil meteen na de beëindiging van de pensioenacties goed opstarten zodat er in de loop van de ochtend weer een betrouwbare treinreis mogelijk zal zijn.